“Rīgas satiksmes” mobilajā lietotnē tagad iespējams norēķināties par autostāvvietām Rīgā
Par “Rīgas satiksmes” pārvaldītajām autostāvvietām Rīgā tagad var norēķināties arī, izmantojot “Rīgas satiksmes” mobilo lietotni, kas papildināta ar jaunu sadaļu – “Autostāvvieta”.
Lai izmantotu jaunās funkciju, var būt nepieciešams atjaunināt lietotni. Pēc atjaunināšanas sākuma ekrānā būs redzama arī jaunā sadaļa “Autostāvvieta”, līdzās jau zināmajām sadaļām “Biļetes” un “Maršruti un laiki”. Ja lietotne iepriekš nav izmantota, to iespējams lejupielādēt sev atbilstošajā lietotņu veikalā, meklējot “Rīgas satiksmes koda biļete”.
No jauna ieviestajā sadaļā “Autostāvvietas” ir trīs apakšsadaļas:
- Sākuma skats – izvēlieties auto, tarifu zonu, stāvēšanas ilgumu un veiciet apmaksu;
- Mani auto – pārvaldiet savus transportlīdzekļus;
- Darījumi – apskatiet veiktos maksājumus par pēdējiem četriem mēnešiem.
Kā apmaksāt autostāvvietu lietotnē?
- Izvēlieties automašīnu, par kuru vēlaties veikt apmaksu.
- Atzīmējiet tarifu zonu, kurā novietots auto.
- Norādiet stāvēšanai paredzēto ilgumu.
- Apstipriniet un veiciet apmaksu.
Sadaļā “Mani auto” varat pievienot un rediģēt savus transportlīdzekļus, kas automātiski būs pieejami maksājuma uzsākšanai. Savukārt “Darījumi” ļauj sekot līdzi visiem pēdējo mēnešu maksājumiem.
“Rīgas satiksmes” mobilajā lietotnē par stāvvietu var maksāt gan ar bankas karti, gan ar elektroniskajiem makiem Apple Pay un Google Pay.
Mobilly un EuroPark lietotnes turpina darboties kā līdz šim. Par autostāvvietām iespējams norēķināties arī uz ielām esošajos apmaksas automātos, izmantojot bankas norēķinu karti.
“Rīgas satiksmes” lietotnē veikti arī citi būtiski uzlabojumi. Mainīts sabiedriskā transporta kustības sarakstu izkārtojums, atjaunojot vertikālo skatu. Tagad kartē iespējams ieslēgt režīmu, lai būtu redzams tikai zemās grīdas transports, noteikt savu atrašanās vietu, kā arī, uzklikšķinot uz transporta ikonas, apskatīt tā kustību maršrutā un prognozējamo ierašanās laiku vēl nenobrauktajās pieturās. Kustību sarakstā tiek parādīta tuvākā pietura lietotāja atrašanās vietai un nodrošināta iespēja ātri mainīt maršruta virzienu. Tāpat ir paplašinātas maršruta plānotāja iespējas.
Paplašinātas arī maršruta plānotāja iespējas – tiek saglabāti pieci jaunākie meklējumi, var izveidot sarakstu ar biežāk izmantotajām vietām, saglabāt un dalīties ar meklēšanas rezultātiem, kā arī tieši rezultātos mainīt atiešanas vai ierašanās laiku un veikti citi uzlabojumi.
"Rīgas satiksme" aicina rakstīt atsauksmes un, ja tiek novēroti lietotnes traucējumi.