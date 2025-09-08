Rīgā un Jūrmalā notiks "Rudens kamermūzikas festivāls"
Šogad “Rudens kamermūzikas festivāls" norisināsies no 9. - 24. oktobrim Rīgas koncertzālēs un Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē.
Festivāla īpašais notikums būs pasaulsslavenās vācu vijolnieces, "Gramophone Award 2024" dubultlaureātes un "Opus Klassik 2024" laureātes Izabellas Faustas koncerts. Festivālu atklās kamerorķerstris “Sinfonietta Rīga” sava mākslinieciskā partnera, harizmātiskā diriģenta Jērga Vidmaņa vadībā.
Svinot pasaulē zināmākā lietuviešu mākslinieka un komponista Mikaloja Konstantina Čurļoņa 150. jubileju, koncertprogrammu sarūpējis “Čurļoņa stīgu kvartets” no Viļņas.
Līdzās spožajiem ārvalstu viesiem, festivālā uzstāsies arī atzīti Latvijas mūziķi: operdziedātāja Inga Kalna un pianiste Diāna Ketlere, pianists Daumants Liepiņš, īpašu programmu sagatavojuši pianiste Agnese Egliņa un klarnetists Guntis Kuzma.
9. oktobrī Latvijas universitātes Lielajā aulā “Rudens kamermūzikas festivāls” tiks atklāts ar koncertu, kurā publikas mīlētais vācu mūziķis Jērgs Vidmanis atgriezīsies ar trīskāršu vērienu. Kopā ar kamerorķestri “Sinfonietta Rīga” viņš atklāsies visā savā daudzpusībā – kā komponists, klarnetists un diriģents. Koncerta programmu veidos skaņdarbi no Vīnes klasiskas līdz pat mūsdienām, atskaņojot Volfganga Amadeja Mocarta, Ludviga van Bēthovena, Roberta Šūmaņa, Šāndora Vereša un Jērga Vidmaņa skaņdarbus.
Festivāla nākošais koncerts aicina uz “Dzintaru koncertzāles” Mazo zāli, kur 10. oktobra vakarā uzstāsies Lielās mūzikas balvas laureāts, viens no daudzsološākajiem Latvijas jaunās paaudzes pianistiem Daumants Liepiņš. Savam solovakaram melnbalto taustiņu pavēlnieks izraudzījies daudzveidīgu un bagātīgu programmu. Koncertā skanēs Franča Lista Otrā balāde, Kloda Debisī cikls Estampi, Semjuela Bārbera Klaviersonāte un pianista iemīļotākā komponista - Ludviga van Bēthovena Septītā sonāte.
15. oktobrī “Mazajā ģildē” ar solokoncertu uzstāsies pieckārtēja Lielās mūzikas balvas laureāte, operdziedātāja Inga Kalna. Dziedātājas pieredze ir teju unikāla – viņa ir diplomēta muzikoloģe, spoža un gudra dziedātāja, savu vokālo mākslu slīpējusi daudzviet pasaulē. Savā soloprogrammā Inga Kalna muzicēs kopā ar pianisti, Londonas Karaliskās Mūzikas koledžas un Mūzikas augstkolas Ženēvā profesori Diānu Ketleri. Abas mūziķes vieno sena muzikāla draudzība un liela aizrautība pret kamermūziku. Kopīgi izauklētajā jaunajā programmā skanēs Latvijā un pasaulē retāk dzirdētas kamermūzikas pērles, ko radījuši tādi komponisti kā Rihards Vāgners, Francis Lists un Arnolds Šēnbergs.
Savukārt 17. oktobrī “Spīķeru koncertzālē” klausītājiem tiks piedāvāta koncertprogramma “Nakts sarunas”, kur uz vienas skatuves tiksies enerģiskā pianiste Agnese Egliņa un orķestra diriģēšanā iesvaidītais klarnetists Guntis Kuzma. Viņu sadarbība veidojusies jau kopš studiju gadiem Mūzikas akadēmijā; kopīgi izauklētas vairākas koncertprogrammas un pirmatskaņoti duetam radītie jaundarbi. Šajā koncertā piedzīvosim Andra Dzenīša klarnetes sonātes “Spoguļos” pirmatskaņojumu, līdzās tai skanēs Marinas Gribinčikas analītiskā Klarnetes sonāte, Pētera Plakida zobgalīgi satīriskais darbas „Nakts sarunas”, Mečislava Veinberga emocionāli piesātinātā Sonāte un Leras Auerbahas klavierminiatūras.
22. oktobrī mākslas muzeja “Rīgas Birža” ātrijā uzstāsies pasaulē atpazīstamākais Baltijas valstu kameransamblis - “Čurļoņa stīgu kvartets” ar Mikalojam Konstantīnam Čurļonim veltītu programmu. Čurļonis bija universāls gars – gleznotājs mūzikā un mūziķis glezniecībā. Visi viņa darbi: mākslā, mūzikā un arī literatūrā − ir dziļi liriski, simboliski un plūdeni. Dižgara 150. jubilejas atceri lietuvieši svin ar starptautisku izstādi „No dzintara uz zvaigznēm”, bet latvieši – ar koncertu, kurā apkopots viss viņa radītais muzikālais mantojums stīgu kvartetam: miniatūras, variācijas un kvartets.
24.oktobrī “Dzintaru koncertzāles” Mazajā zālē “Rudens kamermūzikas festivālu” noslēgs pasaules mēroga zvaigzne, "Gramophone Award 2024" dubultlaureāte un Gada instrumentāliste "Opus Klassik 2024", izcilā vācu vijolniece Izabella Fausta. Māksliniece sadarbojas ar redzamākajiem pasaules diriģentiem un orķestriem, to vidū Andris Nelsons, sers Saimonds Retls, sers Džozns Eliots Gārdiners, Daniels Hārdings, Klauss Mekele, “Berlīnes filharmoniķi”, Bavārijas Radio simfoniskais orķestris, Bostonas simfoniskais orķestris, Freiburgas baroka orķestris, Mālera kamerorķestris un daudzi citi. Gan mūziķi, gan kritiķi vienisprātis slavē Faustas sniegumu: viņa ne vien lieliski pārzina instrumentu un tā repertuāru, bet veic mūzikas izpēti caur tās piedzīvojumu un pārdzīvojumu. Tieši šāda pieeja mūzikai ļauj uzskatīt viņu par vienu no spilgtākajām perosnībām mūsdienu klasiskās mūzikas pasaulē.
24. oktobra noslēguma koncertā Izabellas Faustas sniegumā dzirdēsim Johana Sebastiana Baha Sonātes un partitas vijolei.