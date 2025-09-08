Drošība vai bizness? Kāpēc pasākumos aizliegts ienest savu ūdens pudeli
Dodoties uz koncertiem vai citiem publiskiem pasākumiem, apmeklētājiem bieži nākas ievērot virkni ierobežojumu. Viens no apspriestākajiem – aizliegums ienest līdzi savu ūdeni. Organizatori to pamato ar drošības apsvērumiem, taču daļa skatītāju ir pārliecināti, ka galvenais iemesls ir tirgotāju intereses.
LTV raidījuma “4. studija” skatītāja stāsta: “Man reizēm ūdens ir nepieciešams pat zālēm, bet pie ieejas to liek atstāt. Iekšā jāpērk ūdens par cenu, kas pielīdzināma alkoholiskajiem dzērieniem. Manuprāt, ūdens ir cilvēka pamatvajadzība – tam jābūt pieejamam bez maksas vai vismaz jāļauj ienest savu pudeli.”
Drošības eksperti skaidro, ka organizatori atbild par apmeklētāju veselību un drošību, tāpēc ierobežo nezināmas izcelsmes šķidrumu ienešanu. “Pudele ar korķi var kļūt par ieroci, un neviens apsargs nespēj noteikt, vai tajā tiešām ir tikai ūdens,” norāda Juris Millers, "Latvijas Producentu savienības" valdes priekšsēdētājs. Viņš uzsver, ka šāda prakse ir izplatīta visā pasaulē, un Latvijai pie tās vēl jāpierod.
Lai gan noteikumi dažkārt rada neērtības, arvien biežāk pasākumos tiek ieviesti kompromisi. Dažviet atļauts ienest tukšas vairākkārt lietojamas pudeles un tās uzpildīt pasākuma teritorijā pie īpaši ierīkotiem krāniem. Izņēmums parasti ir arī bērnu pārtika. Tomēr šobrīd Latvijā nav vienota normatīvā regulējuma – katrs rīkotājs pats lemj par noteikumiem.
Ārzemēs jau parādās šķidrumu skeneri, kas ļauj pārbaudīt pudeles saturu, taču Latvijā šādas tehnoloģijas vēl nav pieejamas. Eksperti uzsver, ka, ja tās ieviestu, biļešu cena, visticamāk, pieaugtu.
Organizatori uzsver – aizliegums nav saistīts ar peļņas gūšanu, bet gan ar drošību. Tomēr diskusijas par to, vai ūdens pieejamība pasākumos ir pietiekama un vai noteikumi nav pārāk stingri, sabiedrībā turpinās.