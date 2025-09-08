Rīgas Centrālajā stacijā ir pilnībā noslēgušies pagaidu paaugstināto platformu izbūves darbi
No sestdienas, 6. septembra pasažieru izkāpšana un iekāpšana vilcienos Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā tiek organizēta tikai no izbūvētajām paaugstinātajam platformām
Rīgas Centrālajā stacijā ir noslēgušies vērienīgie pagaidu paaugstināto platformu izbūves darbi, kuru laikā vilcienu pasažieriem bija jāņem vērā izmaiņas. Būvdarbu laikā tika daļēji slēgti atsevišķu platformu posmi un mainītas pasažieru iekāpšanai/izkāpšanai paredzētā vietas.
Visu četru pagaidu paaugstināto platformu izbūves darbi Rīgas Centrālajā stacijā ir noslēgušies un pasažieru iekāpšana un izkāpšana no vilcieniem no sestdienas, 6. septembra tiek organizēta tikai no šīm pagaidu konstrukcijām.
Lai nodrošinātu ikvienam pasažieriem pieejamāku dzelzceļa satiksmi, tostarp, vienlīmeņa iekāpšanu jaunajos “Vivi” elektrovilcienos, LDz kopumā 16 stacijās un pieturas punktos izbūvēs pagaidu paaugstinātās pasažieru platformas.
Stacijās “Torņakalns”, “Zasulauks”, “Vagonu parks”, kā arī Rīgas Centrālajā stacijā pagaidu paaugstināto platformu izbūves darbi jau ir pabeigti, pašlaik norit izbūves darbi stacijās “Salaspils” un “Valmiera”. Drīzumā plānots uzsākt būvdarbus arī pieturas punktos “Jāņavārti” un “Depo”.