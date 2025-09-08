Uzsākts kriminālprocess pret ventspilnieku, kurš bērnu pilsētiņā uzbruka sievietei un veica ar viņu seksuāla rakstura darbības
Augusta beigās Valsts policijā saņemta informācija, ka vīrietis uzbrucis kādai sievietei Ventspilī un veicis ar viņa seksuāla rakstura darbības nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi pretdabiskā veidā. Vīrietis aizturēts un pret viņu uzsākts kriminālprocess, kā drošības līdzekli piemērojot apcietinājumu.
25. augustā ap pulksten 09.00 Valsts policijā saņemta informācija, ka Ventspilī, Bērnu pilsētiņā kāds vīrietis uzbrucis sievietei, veicot ar viņu seksuāla rakstura darbības. Pateicoties aculieciniecei, vīrieša veiktās darbības tika pārtrauktas un viņš aizbēga no notikuma vietas. Aculieciniece nekavējoties zvanīja policijai, aprakstīja vīrieša izskatu, pazīmes, kā arī norādīja virzienu, kurā viņš bija devies, kā rezultātā Ventspils pašvaldības policijas amatpersonas vīrieti atrada, guļam zālē un viņu aizturēja.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas pret vīrieti uzsāka kriminālprocesu un devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli – apcietinājumu, kas stājās spēkā.
Pēc sākotnējās informācijas, izriet, ka vīrietis tās dienas rītā bija paslēpies krūmos bērnu laukumiņā un vērojis sievietes. Zināms, ka garām gājusi arī sieviešu kompānija, taču tai, visticamāk, viņš neuzbruka, jo viņas bija vairākumā. Mirklī, kad garām gāja viena pati sieviete, vīrietis izlēca no krūmiem un uzbruka viņai, ar varu novelkot nost viņai mugurā esošo virsjaku un divus kreklus. Tad, nogāžot cietušo uz zemes, viņš veicis seksuāla rakstura darbības nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi pretdabiskā veidā.
Vīrietis tika iztraucēts no garāmgājējas puses un no notikuma vietas aizbēga, taču tika aizturēts. Vīrietis iepriekš nonācis redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Valsts policija turpina izmeklēšanu kriminālprocesā par dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas saistīta ar vaginālu, anālu vai orālu iekļūšanu cietušā ķermenī, ja tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.