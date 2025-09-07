Kuldīgā pulcēs 55 jauniešus no Latvijas folkloras kopām
No 12. līdz 14.septembrim Kuldīgā pulcēsies 55 jaunieši no Latvijas folkloras kopām, lai piedalītos nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas pasākumā "Jauniešu etnodienas".
Pasākuma laikā jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem praktiskās nodarbībās apgūs tradicionālo dziedāšanu, mūzikas instrumentu spēli, deju un iepazīs arī Kuldīgas un suitu kultūras mantojumu. Savukārt kuldīdznieki un pilsētas viesi varēs apmeklēt "Etnodienu" publiskās norises.
LNKC folkloras un tautas mūzikas eksperte Katrīna Feldmane norāda, ka "Jauniešu etnodienas" pirms piecpadsmit gadiem izveidoja LNKC toreizējā folkloras un tautas mūzikas eksperte, patlaban - nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere, lai jauniešiem būtu iespēja satikties, dziedāt, muzicēt un iegūt tradicionālās kultūras zināšanas tieši viņiem veidotā pasākumā.
""Etnodienas" gadu gaitā ir mainījušās - jaunā muzikantu un tradicionālās kultūras entuziastu paaudze ir ļoti zinoša, varoša un vēlas pilnveidoties, līdz ar to rīkotājiem nākas krietni vien "pasvīst"", uzsver Feldmane.
Šajā reizē jaunieši apgūs tradicionālo, suitiem raksturīgo dziedāšanu kopā ar "Suitu sievu" ilggadējo vadītāju Ilgu Leimani un folkloras kopas "Ķocis" vadītāju Solveigu Kūlaini, kā arī mācīsies Kuldīgas apkārtnes melodijas tradicionālo mūzikas instrumentu spēles meistarklasēs zinošu pasniedzēju vadībā. Viņu vidū ir Lauma Bērza, Oskars Patjanko, Paula Ābele, Artūrs Uškāns, Juris Lipsnis, Aleta Lipsne un Dārta Vucena.
Jaunieši dosies apskatīt arī 2023.gadā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Kuldīgas vecpilsētu, dosies pārgājienā pa Alekšupīti un piedalīsies citās aktivitātēs.
Ikviens interesents varēs piedalīties "Etnodienu" publiskajās norisēs Kuldīgas Jauniešu mājā. Paredzēts, ka sestdien, 13.septembrī, plkst.19.30 notiks meistarklase "Riņķa dejas un tradicionālā polka" kopā ar Patjanko un Ingu Dūku, bet plkst.21.30 notiks danču vakars "Etnodienu" dalībnieku un pasniedzēju spēlēto instrumentu mūzikas pavadībā.
Savukārt svētdien, 14.septembrī, plkst.14 izskanēs "Jauniešu etnodienu 2025" noslēguma koncerts. Tajā muzicēs gan "Etnodienu" dalībnieki, gan vietējie tradīciju kopēji un iedzīvinātāji - etnogrāfiskais ansamblis "Suitu sievas" un "Suitu dūdenieki".