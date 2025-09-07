Siguldas apkārtnē šodien gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi
"Latvijas valsts ceļi" (LVC) brīdina, ka svētdien, 7. septembrī, "Vienības brauciena" laikā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi.
Šodien no plkst.10 līdz 17 Siguldas apkārtnē norisināsies Latvijas riteņbraucēju "Vienības brauciens", tāpēc periodiski tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi uz Vidzemes un Valmieras šosejām, vairākiem reģionālajiem autoceļiem - Garkalne-Alauksts, Rīga-Ērgļi, Ragana-Turaida, Inciems-Sigulda un Inčukalns-Ropaži, kā arī uz atsevišķiem vietējās nozīmes autoceļiem pie Siguldas.
Sacensību maršrutā satiksmi uzraudzīs Valsts policija un pašvaldības policija. LVC atgādina, ka valsts autoceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona un darbi notiek 57 ceļu posmos, kur jārēķinās ar papildu laiku ceļā.
Gaidāmas īslaicīgas izmaiņas vairākos reģionālās nozīmes autobusu maršrutos
Autobuss maršrutā Nr.7175 Sigulda-Lēdurga-Limbaži reisā plkst.14.45 no Siguldas autoostas brauks pa Vidzemes šoseju - caur pieturu "Sēnīte", bet autobuss maršrutā Nr.5612 Rīga - Ragana - Sigulda, reisos plkst.9.40 no Rīgas un plkst.16 no Siguldas brauks pa Vidzemes šoseju.
Atcelti vairāki reisi, kas tiešā veidā šķērso pasākuma norises vietu, piemēram, maršrutā Nr.3112 Sigulda-Turaida-Krimulda no Siguldas autoostas plkst.12.05, plkst.14.10 un plkst.17.10, kā arī no Krimuldas plkst.12.25 plkst.14.30 un plkst.17.30.
Atcelti arī autobusi maršrutā Nr. 3112 Sigulda-Turaida plkst.16.20 no Siguldas un plkst.16.45 no Turaidas, kā arī maršrutā Nr.6261 Sigulda-Inciems-Ragana plkst.13.20 no Siguldas un plkst.13.42 no Inciema, un maršrutā Nr.5612 Sigulda-Ragana-Rīga plkst.11.55 no Siguldas un plkst.13.40 no Rīgas. Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos nodrošina AS "CATA".