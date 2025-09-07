489 229 eiro tiesu izpildītājs Normunds Korics nopelnīja no saimnieciskās darbības un komercdarbība.
Sabiedrība
Šodien 08:25
Tiesu izpildītāja Korica ienākumi pērn pārsnieguši pusmiljonu eiro
Tiesu izpildītājs Normunds Korics 2024. gadā nopelnīja 564 237 eiro, liecina viņa iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija.
489 229 eiro viņš nopelnīja no saimnieciskās darbības un komercdarbības, bet 75 000 eiro no kāda īpašuma pārdošanas. Vēl 8,79 eiro nopelnīti no procentiem AS "SEB banka".
Viņa īpašumā reģistrēti divi dzīvokļi Rīgā un Carnikavas pagastā, bet vēl viens īpašums pagastā ir kopīpašumā. Tāpat viņam pieder īpašums Mārupes pagastā, bet Saldus novadā tiek iznomāts dzīvoklis un vēl kāds īpašums.
Tiesu izpildītājs deklarējis viņa īpašumā esošās četras automašīnas - "BMW x6", "Audi 100 avant" un "BMW 525". Tāpat viņam pieder tehnika "Suzuki LT Z400". Korics uzkrājis 2600 eiro skaidrā naudā, bet 227 282 eiro uzkrāti četrās dažādās bankās.