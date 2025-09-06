Prezidents pateicas Latvijas basketbola komandai par tās cīņu čempionātā
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pateicies Latvijas basketbola komandai par tās cīņu Eiropas čempionātā.
Prezidents tviterī pauž, ka ir žēl par zaudējumu astotdaļfinālā, tomēr viņš pateicas Latvijas komanda par spēli un čempionātu.
Arī premjere Evika Siliņa (JV) pauž pateicību komandai par sniegtajām emocijām, uzvarām un cīņu līdz galam. "Mūsu zeme, Latvija!" viņa raksta tviterī.
Pateicības vārdus sportistiem velta arī citas amatpersonas.
Kā vēstīts, Latvijas vīriešu basketbola izlase sestdien Rīgā Eiropas čempionātu beidza ar zaudējumu astotdaļfinālā Lietuvai. Latvija zaudēja ar 79:88 (18:28, 19:19, 17:19, 25:22).
Pārējās astotdaļfināla spēles notiks svētdien, kad tiksies Polija ar Bosniju un Hercegovinu, Francija ar Gruziju, Itālija ar Slovēniju, bet Grieķija ar Izraēlu.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiekas A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.