Obligāta vidējā izglītība: vai ir jēga to uzspiest?
Laura platformā “Threads” aizsākusi diskusiju par izglītību: “Es biju pilnīgā šokā, uzzinot, ka pie mums vidējā izglītība nav obligāta. Tikšana vidusskolās ir kļuvusi par krievu ruleti. Pat labi skolēni paliek aiz strīpas. Kāds tikai 29. augustā uzzin, ka ticis skolā, jo kāds aizgājis uz citu skolu. Un ļoti daudz jaunieši nav tikuši vidusskolā. Laukos viss aizklapēts, visi dodas uz Rīgu. Vietu vienkārši nav.”
Viņa grib nobalsot par obligāto vidusskolas izglītību, jo grib, lai “latvieši aug gudri, nevis ar 9 klašu izglītību un deju kursiem”. Tomēr daudzi nepiekrīt.
Ansis Stabiņģis: “Nevajag obligāto. Saku kā vidusskolas skolotājs. Mūsu izglītības sistēma ir pakaļā. Vidusskolas būtu tiem, kuriem ir vēlme bīdīties zinātnē, pētniecībā vai augstas zināšanas prasošās profesijās (ārsti, arhitekti, juristi, ekonomisti, u.c.). Tas, kas trūkst, ir cieņa un respekts pret “zilajām apkaklītēm” – profesionālā darba darītājiem. Automehāniķiem, pārdevējiem, frizieriem – labas profenes būtu zelta vērtē. Daudzi bērni mokās videnē tikai tāpēc, ka ambīcijas ir, bet prāts/disciplīna nevelk. Gudra tauta ir vajadzīga, bet vidusskola to nedos.”
Ilze: “Nevajag obligāto. Vidējā pienākas tikai super talantīgajiem. Pārējie iet profesiju apgūt. Ļoti normāli. Citādi mums ir pilns ar augstākās izglītības ieguvējiem, kuri realitātē ir viduvējības.”
Agnese: “Un cik jaunieši 15 gadu vecumā pēc 9. klases skaidri zina, kādu profesiju apgūt?”
Dana: “Nevajag vidusskolu un izglītotus cilvēkus tikai tiem, kuri grib zobratiņus mehānismā un paklausīgus darbiniekus. Savukārt ar izglītotiem cilvēkiem nevar manipulēt, “izskalot smadzenes” un noklusēt atbildes uz viņu jautājumiem. Jo augstāks izglītības līmenis, jo vairāk iespēju dzīvē būt arī sava ceļa gājējam neatkarīgi no masām.”
Māra: “Nevajag obligātu vidusskolu. Vidusskola tiem, kas plāno studēt, pārējiem uz profesionālo izglītību. Ja negrib neko – sētnieki, krāvēji, strādnieki ražotnēs arī ir vajadzīgi.”
Inga: “Es uzskatu, ka vajag kā Skandināvijā, kad jau 8.–9. klases var izvēlēties profesionālo virzienu, uz kuru doties pēc vidusskolas beigšanas Tev jau ir zemāka līmeņa profesija (frizieris, elektriķis, mehāniķis u.tml.). Skolās ir jāliek uzsvars uz praktisko pusi, nevis teorētisko! Tad arī mazāk būtu tādi indivīdi, kas atļautos otram pa galvu ar kāju uzšaut, jaunieši būtu vairāk nodarbināti un ar jēgu.”
Iveta: “Man to, ka vidējā izglītība nav obligāta, skandināja matemātikas skolotāja. Nu, ne tieši man, bet mūsu klasē, un tas bija pirms apmēram 20 gadiem. Esmu pilnīgā šokā, ka kāds to vēl nezina (bet tas, iespējams, tāpēc, ka diezgan bieži tad to dzirdēju. Citiem varbūt skolotājas to nestāstīja).
Anete: “Pilnīgo ... jūs te rakstāt, tas, ka cilvēks vēlāk izvēlas kādu profesiju, nenozīmē, ka viņam nevajag vidējo izglītību, tas vispār ir pats zināšanu minimums, kas katram būtu jāzina. Un vidējā izglītība nav nekāda raķešu zinātne, īpaši mūsdienās, viss atvieglots.”
Igita: “Ja nedomā studēt, tad koledžas, profesionālās arodskolas. Tā ir normāla prakse. Vienmēr tāda ir bijusi. Un studēt pēc profesijas apguves arī ir iespējams. Jocīgi, ka to neizskaidro.”
Agnese: “Visi nevar pavilkt vidusskolu. Nav godīgi pret cilvēku vilkt un mocīt viņu 3 gadus, kamēr viņš pa to laiku būtu izmācījies par labu galdnieku, metinātāju, pavāru, frizieri vai sazin ko vēl.”
lilly_go_candle: “Pēc tam visi ar pamatizglītību un profesiju – pavārs būs bez darba, jo neies jau no rīta celties dēļ 800 eiro, un vainīga būs stulbā Latvija, aizbrauks uz UK lasīt sēnes.”
Inese: “Reti kurā valstī vidējā izglītība obligāta. Latvijā šādas diskusijas bija jau pirms okupācijas. Nekur tālāk neesam tikuši. Šobrīd aktuālāk būtu nodrošināt kvalitatīvu pamatizglītību. Īpaši zēniem. Nav pamata uzskatīt, ka iespējas iegūt vidējo izglītību būtu ierobežotas, vairāk tomēr problēmas ar konkurētspēju.”
Kristīne: “Vidusskolai nav jābūt obligātai, tā nav visiem vajadzīga, un to visiem nevajag un nevajadzēs. Redzu, kas ir 12. klases vielā. Tas nav visiem domāts un to visi negrib. Prof. ievirzes skolas, kur ir profesija, jau tā pārspīlē ar piespiedu vidusskolas vielu. Ja plāns ir uzreiz iet strādāt noteiktā profesijā – nav arī vajadzīgs. Cits jautājums, ka būtu jābūt vietām un iespējām tiem, kas to grib, tas – jā. Bet obligātā vidusskola visiem ir pilnīgas muļķības.”
Dace: “Manuprāt, vidusskolas vielas vienā tehnikumā praktiski nebija vispār.”
ja_ne.leja: “Kas pie velna, par vainu deju kursiem? Lai katrs dara, ko vēlas ar savu dzīvi.”
Laima: “Deju kursi noteikti vairāk derētu!”
Ints: “Obligāti vajadzētu apgūt profesiju! Un pēc tam vidējo izglītību! Vidusskolas atstāt izcilniekiem, kuri papildinātu zinātnes rindas! Pārējie lai apgūst reālu profesiju, un ja ir vēlme tālāk studēt, lūdzu, uz priekšu!”
Gita: “Šis jau ir malts un malts. Visiem ir tiesības mācīties un iegūt vidējo izglītību, visiem!”