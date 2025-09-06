Svētdien gaidāms īslaicīgs lietus, bet gaiss sakarsīs līdz +27 grādiem.
Svētdien gaiss iesils līdz +27 grādiem
Svētdien gaidāms īslaicīgs lietus, bet gaiss sakarsīs līdz +27 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Pūtīs lēns vējš, atsevišķos rajonos gaidāma migla, dūmaka. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +22...+27 grādi.
Rīgā dienas laikā gaiss iesils līdz +26 grādiem. Rīta puse būs mākoņaināka, bet atlikušo dienu lielākoties debesis būs skaidras. Brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus.
Savukārt gaidāmajā naktī rietumu rajonos tiek prognozētas stipras pērkona lietusgāzes. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +14...+19 grādi.