Svētdien gaiss iesils līdz +27 grādiem

Svētdien gaidāms īslaicīgs lietus, bet gaiss sakarsīs līdz +27 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Pūtīs lēns vējš, atsevišķos rajonos gaidāma migla, dūmaka. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +22...+27 grādi.

Rīgā dienas laikā gaiss iesils līdz +26 grādiem. Rīta puse būs mākoņaināka, bet atlikušo dienu lielākoties debesis būs skaidras. Brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus.

Savukārt gaidāmajā naktī rietumu rajonos tiek prognozētas stipras pērkona lietusgāzes. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +14...+19 grādi.

