Latvijas skolēni izcīna zeltu Starptautiskajā angļu valodas olimpiādē
Četri Latvijas skolēni izcīnījuši zelta medaļas Starptautiskajā angļu valodas olimpiādē, informēja Valsts izglītības attīstības aģentūrā.
Sacensībās, kas no 24. līdz 31.augustam norisinājās Devā, Rumānijā, piedalījās skolēni no 12 valstīm. Latvijas komanda izcīnīja zelta medaļas komandu sacensībās, kļūstot par veiksmīgāko savā grupā un trešo gadu pēc kārtas saglabājot līderpozīcijas.
Latvijas komandu olimpiādē pārstāvēja Madonas Valsts ģimnāzijas skolniece Kate Iesalniece, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolniece Reina Eliāna Kalniņa, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolnieks Emīls Ābele un Siguldas Valsts ģimnāzijas skolnieks Gatis Zlojs.
Iesalniece tāpat saņēmusi atzinības rakstu individuālajās sacensībās.
Olimpiāde norisinājās trīs valodas apguves līmeņos - B1, B2 un C1. Latvijas skolēni startēja augstākajā - C1 līmenī. Skolēni individuāli demonstrējuši savas valodas lietojuma, rakstīšanas, tekstizpratnes un publiskās runas prasmes, bet komandu uzdevumos - analītisko domāšanu un literāro darbu interpretāciju.
Latvijas komandu pavadīja Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi Jānis Zeimanis un Lāsma Ēķe.