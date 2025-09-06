Jaunais Rīgas domes deputāts Ansis Pūpols deklarējis gandrīz 24 tūkstošus eiro parādu

Rīgas domes deputātam Pūpolam vairāk nekā 23 000 eiro lielas parādsaistības.
Šodien 08:43
Jaunais Rīgas domes deputāts Ansis Pūpols (NA) deklarējis parādsaistības kopumā 23 789 eiro apmērā, liecina Pūpola amatpersonas deklarācija, kas iesniegta, stājoties amatā.
Pūpols nav deklarējis nevienu nekustamo īpašumu vai transportlīdzekli. Tāpat viņam nav skaidras vai bezskaidras naudas uzkrājumu.
Stājoties amatā Rīgas domē, Pūpols bija biedrības "Baltic Center of Visual Researches" valdes loceklis, kā arī šīs biedrības portāla "nemelo.lv" redaktors.