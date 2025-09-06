Sestdien gaidāms vasarīgs laiks.
Sabiedrība
Šodien 08:07
Gaisa temperatūra sestdien sasniegs +26 grādus, vietām gaidāmas lietusgāzes
Gaisa temperatūra sestdien paaugstināsies līdz +21...+26 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Dienas laikā debesis būs mākoņainas. Atsevišķos rajonos uzlīs, bet vietām mākoņi atnesīs stipras lietusgāzes, iespējams, arī negaisu.
Vējš pūtīs lēni.
Galvaspilsētā lielākā lietus varbūtība pastāv pēcpusdienas un vakara stundās. Pūšot lēnam, pārsvarā austrumu puses vējam, gaiss iesils līdz +24...+26 grādiem.