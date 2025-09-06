Gaisa temperatūra sestdien sasniegs +26 grādus, vietām gaidāmas lietusgāzes
foto: LETA
Sestdien gaidāms vasarīgs laiks.
Sabiedrība

Gaisa temperatūra sestdien sasniegs +26 grādus, vietām gaidāmas lietusgāzes

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Gaisa temperatūra sestdien paaugstināsies līdz +21...+26 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Gaisa temperatūra sestdien sasniegs +26 grādus, vi...

Dienas laikā debesis būs mākoņainas. Atsevišķos rajonos uzlīs, bet vietām mākoņi atnesīs stipras lietusgāzes, iespējams, arī negaisu.

Vējš pūtīs lēni.

Galvaspilsētā lielākā lietus varbūtība pastāv pēcpusdienas un vakara stundās. Pūšot lēnam, pārsvarā austrumu puses vējam, gaiss iesils līdz +24...+26 grādiem.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa