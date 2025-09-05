Eiropas mobilitātes nedēļā norisināsies tradicionālais Rīgas Tvīda brauciens
Eiropas mobilitātes nedēļā 20. septembrī Rīgā norisināsies Rīgas Tvīda brauciens. Rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti uzvilkt tērpus retro noskaņās, sapost velosipēdus un kopīgi izbaudīt pilsētas ainavu unikālā braucienā pa Rīgas ielām.
Pasākuma mērķis ir popularizēt velo braukšanu kā ilgtspējīgu pārvietošanās veidu pilsētā, un tā norise notiek sadarbībā ar Rīgas pašvaldību Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros.
Latvijas Veclaiku divriteņu kluba dibinātājs un Latvijas Tvīda brauciena idejas autors Toms Ērenpreiss norāda, ka šogad īpaši aicināti tie velobraucēji, kuri ikdienā reti vai sen nav braukuši ar velo pa Rīgas ielām, un piedzīvot parādes braucienu, jo maršruts ar policijas atbalstu notiks pa Rīgas svarīgākajām ielām - Brīvības, Pulkveža Brieža, Pērnavas, Avotu un citām.
“Ar Tvīda braucienu cenšamies iedrošināt arvien jaunus cilvēkus izmantot velosipēdu, kā galveno pārvietošanās līdzekli pilsētas ielās”, saka Toms Ērenpreiss.
Tvīda brauciens ir pārtapis arī par labdarības akciju ar saukli “Nav bērnības bez velosipēda” un ieskandinot Tvīda braucienu, sadarbībā ar Žaņa Lipskes memoriāla “Drosmes māju” 13. un 14. septembrī norisināsies īpašas labdarības velodarbnīcas SOS ciematu bērniem, kurās bērni kopā ar speciālistiem rūpīgi salabos 15 velosipēdus, kuri pēc tam paliks bērniem. Mērķis ir šādas darbnīcas rīkot biežāk.
Tvīda brauciena maršruts sāksies un noslēgsies “Kimmel kvartalā”, Bruņinieku ielā 2. Sākot no plkst. 14.00 dalībnieki aicināti pulcēties “Kimmel kvartalā”, kur norisināsies dažādas aktivitātes: dalībnieku reģistrācija, izklaidējošas aktivitātes, Ērenpreiss velosipēdu darbnīcā varēs veikt nelielus uzlabojumus savam velosipēdam, Ceļu satiksmes drošības direkcijas stendā būs iespējams veikt velosipēdu reģistrāciju, tāpat sabraukušos dalībniekus ar dejām izklaidēs SwingDance.lv.
Plkst. 16.00 tiks dots starts Tvīda braucienam, brauciena maršruts no Stabu ielas puses vedīs sākumā gar Ģertrūdes baznīcu, pa Brīvības ielu līdz Brīvības piemineklim, tad uz Vecrīgu, Doma laukumu, gar Nacionālo teātri uz Skanstes apkaimi, tad gar Lielajiem kapiem uz Grīziņkalnu, tad uz Avotu ielu un pa Bruņinieku ielu atpakaļ uz “Kimmel kvartālu”.
Paredzēts, ka brauciens noslēgsies plkst. 17.30, pēc kā sekos spilgtāko un krāšņāko dalībnieku apbalvošana un grupas “Keksi” koncerts. Braucienā var piedalīties ikviens jebkāda velosipēda īpašnieks. Dalība braucienā ir bez maksas.
Tvīda brauciena norises laikā brauciena maršrutā būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.