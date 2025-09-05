Par huligānismu un mantas bojāšanu apcietināts “TikTok” satura veidotājs
Valsts policijas redzeslokā jau ilgāku laiku bija nonācis “TikTok” satura veidotājs, kurš uzvedās sabiedrībai nepieņemami, tostarp demonstratīvi dažādās sabiedriskās vietās bojāja svešu mantu.
Valsts policijā tika saņemts iesniegums no diviem uzņēmumiem, kas cietuši no vīrieša darbībām. Tas deva pamatu Valsts policijas darbiniekiem kriminālprocesuālā kārtībā viņu aizturēt. Šodien, 5. septembrī, vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Saistībā ar kāda “TikTok” satura veidotāja huligāniskām darbībām Valsts policijā jau iepriekš bija uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi un viņam piemēroti administratīvie sodi. Tāpat likumsargi veica preventīvas pārrunas ar likuma pārkāpēju.
Neraugoties uz piemērotajiem sodiem, persona pretlikumīgās darbības turpināja, līdz ar to Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldē tika lemts par kriminālprocesa uzsākšanu. Valsts policija saņēma iesniegumus no diviem uzņēmumiem, kas cietuši no vīrieša darbībām – no burgernīcas un fitnesa kluba, un tas deva pamatu 3. septembrī kriminālprocesu kvalificēt pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas, kā arī pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas un 15. panta ceturtās daļas – par svešas mantas tīšu bojāšanu un par zādzības mēģinājumu.
3. septembrī vīrietis tika aizturēts, kā arī likumsargi veica kratīšanas viņa dzīvesvietā.
Šodien, 5. septembrī, pēc Valsts policijas ierosinājuma tiesa aizdomās turētajam piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Policija atgādina, ka sociālo tīklu satura veidošana nekādā gadījumā nevar attaisnot likumpārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus.