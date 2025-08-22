Zog, biedē bērnus, demolē un ņirgājas! Ko policija dara, lai sodītu jampampiņu rozā šortos, kurš ālējas Rīgā?
Rīgā turpina izcelties jauns vīrietis, kura uzvedība satricina sabiedrību un izraisa neizpratni par to, kāpēc Valsts policija vēl nav apturējusi šo provokatoru. Viens no jaunākajiem incidentiem notika "Maxima" veikalā, kur viņš, paņēmis ēdienu, to uzreiz apēda. Video, kurā redzams šis notikums, izplatījās internetā, izraisot sašutumu un izbrīnu.
Šie jaunākie pārkāpumi pievienojas virknei iepriekšējo incidentu. Jūlija sākumā vīrietis, puspliks, ņirgājās par Brīvības pieminekli, kamēr fona skanēja sarkanarmiešu "katjuša". Video parādījās soctīklā "TikTok" un "X" (iepriekš "Twitter"). Par šo darbību policija vērtē viņa rīcību, jo tā saistīta ar agresīvu militāro simboliku.
Vēlāk jūlijā viņš pārsteidza Rīgas "Spices" tirdzniecības centra apmeklētājus - viņš, plaši smaidot un rādot apkārtējiem bravūrīgus žestus, izlēma ielēkt tirdzniecības centra akvārijā. Vīrieša izdarības iemūžinātas aptuveni 15 sekundžu garā video un publicētas vietnē "TikTok". Kamēr pats influenceris, kas, citu starpā, piedāvā arī maksāt gribētājiem savus pikantas dabas foto vietnē "Onlyfans", par savām izdarībām šķiet lepns, apkārtējie par notikušo tik sajūsmināti nebija. Video fonā manāma kāda māmiņa, kura cenšas aizsegt sava mazgadīgā bērna acis, lai viņam notiekošais nebūtu jāredz.
Augusta sākumā viņš vēlreiz ieguva mediju uzmanību, šoreiz filmējot brīdi, kad Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi cīnījās par 18 gadus vecas meitenes dzīvību, kuru, diemžēl, neizdevās glābt. Satraucošie notikumi risinājušies Pļavniekos, kur naktī atrasta 18 gadus veca meitene un kāds puisis. Abi jaunieši bija lietojuši narkotikas. Puisis, kas gulējis līdzās meitenei, kādā brīdī atžirdzis un pats bijis spējīgs aiziet līdz mediķu transportam. Kamēr ārsti cīnījās par meitenes dzīvību, atradās jaunieši, kas izmantoja iespēju pamuļķoties. Viens no viņiem iekāpa ātrās palīdzības mašīnā un sāka vilkt nost kreklu, kamēr otrs filmēja "TikTok" video.
Sabiedrība vaicā, kāpēc Valsts policija vēl nav veikusi stingrākus soļus. Daudzi uzskata, ka policija nespēj tikt galā ar šo personu. Kāds "X" lietotājs raksta: "Visa Latvijas Valsts policija nevar tikt ar vienu urlu galā? Kurš ir atbildīgs VP par šo? Nespējienu kantoris. Šis ir normāli?"
Valsts policija komentē, ka persona ir nonākusi viņu redzeslokā, veiktas preventīvas pārrunas, un uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi. Tomēr sabiedrība joprojām gaida konkrētākus soļus un atbildi, kā tiek sodīts šis jaunietis par viņa izdarībām.