Ēdināšanas uzņēmumā apzināti slēpti darbinieku ienākumi
Nodokļu un muitas lietu prokuratūra nodevusi krimināllietu Rīgas pilsētas tiesai, kurā divas personas apsūdzētas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Lietā tiek izskatīti notikumi, kad ēdināšanas jomas uzņēmuma amatpersona un grāmatvede apzināti slēpa darbinieku ienākumus, radot valstij zaudējumus vairāk nekā 114 tūkstošu eiro apmērā.
Kā vēsta Latvijas Republikas prokuratūra, no 2017.gada janvāra līdz 2018.gada jūnijam SIA amatpersona ar grāmatvedes atbalstu slēpa ar nodokli apliekamo objektu, apzināti sniedzot nepatiesu informāciju par darba ņēmēju ienākumiem, norādot tos mazākā apmērā. Amatpersona bija faktiskais saimnieciskās darbības veicējs, kas bija atbildīgs par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanu un iemaksāšanu valsts budžetā. Darbiniekiem izmaksājot "aplokšņu" algas, pusotra gada laikā nodokļos netika samaksāti 114 364,32 eiro, tādējādi valstij tika nodarīti zaudējumi lielā apmērā.
Īstenojot savu noziedzīgo nodomu, uzņēmuma amatpersona vienojās ar grāmatvedi par to, ka viņa sniegs atbalstu darbībām, kas vērstas uz ar nodokli apliekamā objekta slēpšanu. Ik mēnesi grāmatvede veica SIA darbinieku grāmatvedībā neuzrādītas darba samaksas aprēķinu un uzskaiti, kā arī amatpersonas vārdā sagatavoja pati vai deva uzdevumus citām personām sagatavot darba devēja ziņojumus VID EDS.
Ņemot vērā, ka noziedzīgais nodarījums noticis juridiskās personas interesēs, tika uzsākts arī process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu SIA, kurai piemēroti arī nodrošinājuma līdzekļi - aizliegums veikt izmaiņas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros un aizliegums veikt uzņēmuma pāreju.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.