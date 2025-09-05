Valsts grasās ieguldīt pusmiljonu eiro, lai pētītu "antidženderismu" un viendzimuma partnerību Latvijā
Latvijas Zinātnes padome (LZP) piešķīrusi finansējumu 56 lietišķo pētījumu projektiem, kuru īstenošana tiks uzsākta ar nākamā gada 1. janvāri. Tomēr vairāku iedzīvotāju bažas raisa tas, ka padome, šajā vispārīgajā valsts taupības laikā, atvēlējusi 300 tūkstošus eiro pētījumam par "antidženderismu Latvijā" un vēl 300 tūkstošus - pētījumam par bērnu audzināšanu "neheteronormatīvās ģimenēs".
Pirmā pētījuma nosaukums ir "Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā". Ta mērķis ir "pētīt starptautiskajā antidženderisma diskursa lokālās izpausmes publiskajā telpā un literatūrā". Projekta aprakstā minēts, ka "antidženderisma kustība apvieno citādi nesaistītas gurpas - kristiešus, sekulārā konservatīvisma pārstāvjus, labējā spārna aktīvistus un pat “centristus” –, šķietami runājot klusējošā vairākuma, “normālu cilvēku” vārdā".
Otra pētījuma, par ko izcēlušas debates, nosaukums ir "Viena dzimuma partnerības: antropoloģisks pētījums par bērnu audzināšanu ārpus heteronormatīvas vides". Pētījuma aprakstā norādīts, ka tā ietvaros tiks pētītas ne tikai ģimenes, kas izveidotas viendzimuma partnerattiecībās, bet arī tās, kur bērni tiek audzināti balstoties radniecības saitēs — visbiežāk mātes un meitas tandēmos, kur bērnu aprūpi atbalsta vecmāmiņas. Pētījuma mērķis ir sniegt ieguldījumu dzimtes un ģimenes attiecību teoretizācijai plašākā Eiropas kontekstā. Kā arī izstrādāt pierādījumu bāzi un ieteikumus neheteronormatīvu ģimeņu atbalstam.
Kāds iedzīvotājs mikroblogošanas vietnē "X" šos pētījumus rezumējis ar sekojošiem vārdiem: "Kad lielākajā zoodārzā ar Habla teleskopu pēti vienu skudru!". Savukārt vēl kāda paudusi sekojošu viedokli: "Varētu padomāt, ka tas jau pasaulē nav izpētīts no viena gala līdz otram un atpakaļ visādos rakursos un leņķos. "Pētnieki ietaupīt negrasās. Vai kāds ir padomājis cik daudz lauku ceļu par šādu naudu varētu uzturēt?" vaicā sieviete.
Kā norāda LZP, kopējais finansējums 56 projektu īstenošanai ir 16,8 miljoni eiro. Latvijas Zinātnes padome norāda, ka šī programma veicina zinātnes kvalitātes un kvantitātes uzlabošanos Latvijā, un nodrošina jaunu zinātnieku integrāciju pētniecībā. "Projekti kļūst par izaugsmes platformu, kas ne tikai palīdz noturēt talantīgākos zinātniekus Latvijā, bet arī stiprina valsts pētniecības ekosistēmu ilgtermiņā," norāda LZP.