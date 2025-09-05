Aicina ieviest viedierīču lietošanas ierobežojumus arī 7.- 12. klasē
"Fonds Mammām un tētiem" aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) ar nākamo mācību gadu noteikt viedierīču lietošanas ierobežojumus valsts skolās ne tikai 1.-6. klasē, bet arī 7.-12. klasē, informēja "Vecāku organizācijas Mammām un tētiem" vadītājas vietniece Ella Karele.
Vēstulē izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei (JV) iniciatīvas iesniedzēji klāsta, ka pusaudžu smadzenes ir īpaši jutīgas pret digitālajiem kairinājumiem, un nekontrolēta viedierīču lietošana var negatīvi ietekmēt gan emocionālo, gan intelektuālo attīstību.
Līdzās fonda vadītājai Akmentiņai-Smildziņai vēstuli parakstījis arī biedrības "Tēvi.lv" pārstāvis Lauris Bokišs, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga, Latvijas Skolu psihologu asociācijas pārstāve Iveta Grāvīte, Latvijas Pediatru asociācijas pārstāve Inga Ziemele un bērnu ķirurgs Ģirts Aleksejevs.
"Skolās mēs arvien biežāk redzam uzmanības traucējumus, atkarības pazīmes un pieaugošu trauksmi, īpaši sociālo tīklu lietošanas kontekstā," vērtē Aleksejevs.
Iniciatīvas autori vērtē, ka valdības lēmums liegt jaunāko klašu skolēniem izmantot viedierīces mācību procesā ir nozīmīgs solis, taču problēmas būtiski skar arī vecāko klašu audzēkņus. Iesniedzēji ierobežojumu noteikšanu arī vecāko klašu skolēniem pamato ar to, ka skolās aizvien biežāk novērojamas grūtības koncentrēties, digitālās atkarības pazīmes, sociālās izolācijas pieaugums, kā arī trauksmes un depresijas izplatība, kas saistīta ar sociālo tīklu saturu.
Kā uzsver Aleksejevs, pārmērīga ierīču lietošana pusaudžu vecumā var radīt ilgtermiņa sekas gan emocionālajā, gan intelektuālajā attīstībā.
Iniciatīvas autori atsaucas arī uz ārvalstu piemēriem. Albānijā valdība uz laiku aizliegusi lietotni "TikTok" pēc bažām par tās ietekmi uz jauniešiem, bet Austrālijā kopš 2023. gada spēkā ir valsts mēroga viedierīču aizliegums skolās.
Šāda iniciatīva Latvijā varētu palīdzēt uzlabot mācību rezultātus, mazināt mobingu un digitālo agresiju, veicināt sociālo prasmju un emocionālās inteliģences attīstību, kā arī būtiski uzlabot skolēnu psihisko veselību, uzskata Akmentiņa-Smildziņa.
Iniciatori cer, ka IZM izvērtēs iespēju paplašināt viedierīču ierobežojumus visā skolas posmā, tādējādi veicinot drošāku, veselīgāku un izglītojošāku vidi Latvijas skolās.
Kā vēstīts, Latvijas skolās ir aizliegts izmantot mobilos tālruņus līdz 6.klasei, ja vien tie nebūs nepieciešami mācību programmas apgūšanai, paredz grozījumi Izglītības likumā, kurus Saeima pieņēma pagājušajā rudenī.
Nosacījumus un kārtību, kādā izmanto tehniskos līdzekļus mācību un audzināšanas procesā un saziņā, nosaka pašas izglītības iestādes.