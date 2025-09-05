Pie Rīgas pils apturēts neatļauts drona pacelšanas mēģinājums
Ceturtdien, 4. septembrī, Militārās policijas apsardzes darbinieki pie Rīgas pils, kas ir kritiskās infrastruktūras objekts, pamanīja personu, kura gatavojās pacelt bezpilota lidaparātu.
Kā Jauns.lv skaidro Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) apvienotajā štābā, incidents norisinājās pulksten 12.55.
Pie personas nekavējoties tika nosūtīta Militārās policijas apsardzes patruļa, kas noskaidroja tās identitāti un paskaidroja, ka šajā vietā lidojumi ar bezpilota lidaparātiem bez Nacionālo bruņoto spēku un Civilās aviācijas aģentūras saskaņojuma ir aizliegti.
Rīgas pils ir kritiskās infrastruktūras objekts, kura apsardzi nodrošina Militārā policija.
Kārtību, kādā veicami lidojumi virs vai pie šādiem objektiem, nosaka “Likums par aviāciju” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 248 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi”.
AS Latvijas Gaisa satiksme piedāvā tiešsaistes pārlūku airspace.lv/drones, kur iespējams apskatīt gaisa telpas ierobežojumus un aktuālo informāciju.