"Latvijas Radio 5" publiskais strīds ar zemniekiem noslēdzies ar raidījuma vadītāju atvainošanos. "Sanāca mums te nesmukums!"
Publiskais konflikts starp "Latvijas Radio 5" un biedrību "Zemnieku saeima" noslēdzies ar publisku atvainošanos. "Mums ir jāatvainojas, ka atļāvāmies pajokot par kaut ko tādu, kur nekā smieklīga nav," ēterā pauda raidījuma “Citi rīti” vadītājs un grupas "Citi Zēni" solists Jānis Pētersons.
Konflikts starp iesaistītajām pusēm izcēlās aizvadītajā nedēļā, 29. augustā, kad raidījuma vadītāji - Mārtiņš Pabērzis un Jānis Pētersons - publiski uzjautrinājās par "Zemnieku saeimas" valdes priekšsēdētāja Jura Lazdiņa izteikumiem par šī brīža situāciju lauksaimniecībā.
"Latvijā situācija lauksaimniecībā vairs nav traģiska, bet ir katastrofāla," Latvijas Televīzijai" pauda Lazdiņš. Viņš norādīja, ka ilgstošas lietavas un plūdi ir radījuši katastrofālu situāciju laukaimniecībā un "aizvedot nokultu ražu uz pieņemšanas punktu, lauksaimniekam par to ir jāpiemaksā". Iepriekš arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Augkopības nodaļas konsultants Andris Skudra norādīja, ka aptuveni 85-90% no Latvijā novāktajiem ziemas kviešiem ir lopbarības kvalitātē.
Tomēr Lazdiņa izteikumi uzjautrināja raidījuma “Citi rīti” vadītājus, kuri norādīja, ka "šis izteikums ir jāierāmē, jānovieto pie sienas un jāierindo "spārnoto izteikumu" sarakstos".
“Diemžēl kamēr viena no valsts stratēģiskajām nozarēm cīnās par izdzīvošanu, sabiedriskā medija pārstāvjiem šis ir “humora vērts stāstiņš”. Saprotot, ka, iespējams, raidījuma vadītājiem nav bijusi iespēja skolā padziļināti apgūt latviešu valodu un literatūru, vēlamies paskaidrot, ka termins “traģisks” – uzsver cilvēciski sāpīgo, emocionālo pusi, savukārt “katastrofāls” attiecināms uz postošām sekām vai pilnīgu neveiksmi. Tieši šādā situācijā šobrīd atrodas Latvijas lauksaimniecības nozare. Katastrofālā!" vietnē "Facebook" pauda "Zemnieku saeima".
""Citi rīti” vadītāji, kā sabiedriskā medija pārstāvji, savas algas saņem, pateicoties tieši nodokļu maksātājiem. Un lauksaimniecības nozare ir vieni no lielākajiem nodokļu maksātājiem," pauda biedrība. "Diemžēl [šī brīža situācija liecina, ka] daudzas zemnieku saimniecības neizdzīvos un bankrotēs; produktu cenas veikalos pieaugs, savukārt nodokļu ieņēmumi Latvijas valsts kasē būs zemāki."
"Zemnieku saeimas" vadītājs Juris Lazdiņš aicināja raidījuma vadītājus publiski atvainoties un norādīja, ka viņš gatavs ar viņiem apmainīties vietām un pastrādāt radio ēterā, kamēr viņi dotos uz kādu saimniecību, lai iepazītos ar reālo situāciju lauksaimniecībā.
"Mums sanāca nesmukums!" atzīst raidījuma vadītājs
"Mums sanāca nesmukums un mēs izteicāmies par zemniekiem, it kā runājot par konkrēto valodas formu, kāda tika izvēlēta, par teikuma struktūru, bet tas nolasījās kaut kā galīgi nepareizi," ēterā norādīja Pētersons.
"Mums ir jāatvainojas mūsu vārdā gan "Zemnieku saeimai", gan arī Jurim Lazdiņam konkrēti par to, ka mēs atļāvāmies pajokot varbūt par kaut ko, kur nekā smieklīga nav," norādīja raidījuma vadītājs. Tāpat viņš raidījumā uz sarunu uzaicināja Lazdiņu, kurš viņiem paskaidroja reālo situāciju lauksaimniecībā.
"Mēs sakskaramies ar izaicinājumu - kad nokrišņu intensitāte ir liela un katru mēnesi nolīst vairāk kā 100mm. Raža ir izaudzēta un mēs to nevaram novākt. Tāpēc arī lauksaimnieki ir uzvilkti," pauda Lazdiņš. Viņš norādīja, ka situācija lauksaimniecībā ir kritiska un zemnieki jau trešo gadu "strādā pa nullēm".
Lazdiņš raidījumā komentēja arī tā vadītāju iepriekšējos izteikumus, kuru dēļ izcēlās konflikts, norādot, ka "labam jokam ir jātrāpa pareizā laikā un situācijā un šoreiz lauksaimnieki viņu teikto kā joku neuztvēra". Pētersons tikmēr pauda, ka "labais aspekts" šajā situācijā esot tas, ka šim jautājumam tika pievērsta papildus uzmanība, un pieņēma "Zemnieku saeimas" izaicinājumu 9. septembrī paviesoties zemnieku saimniecībā "Bračas", lai iepazītos ar reālo situāciju lauksaimniecībā.
Iedzīvotāju reakcija par atvainošanos gan ir visai pretrunīga. "Visu cieņu - manuprāt ļoti cienīgs publisks piemērs- uzņemties atbildību, labot situāciju," vietnē "Facebook" pauž Linda. Bet Silvija uzskata, ka "šī atvainošanās nemaz neizklausās īsta".