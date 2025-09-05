Zaglis apdzog dzīvokli: parūpējas par cimdiem, bet seju atstāj neaizklātu
Rīgā, Brāļu Kaudzīšu ielas daudzdzīvokļu mājā notikusi ielaušanās, un noziedznieku atpazīt policijai palīdzēs video no kaimiņa durvju actiņas kameras. Zaglis bija parūpējies, lai neatstātu pirkstu nospiedumus, taču par seju bija aizmirsis.
Anastasija, kura dzīvo apzagtajā trešā stāva dzīvoklī, TV3 raidījumam “Degpunktā” atklāja, ka noziedznieks iekļuvis mājvietā nakts laikā. Viņa sākotnēji domājusi, ka gaitenī ar lukturīti pārvietojas kāds no bērniem, bet iekšēja sajūta likusi domāt citādi. Kad sieviete piegājusi pie durvīm, dzirdējusi, ka aiz tām kāds atrodas.
"Kad es sāku meklēt, kur ir manas atslēgas, es tās nevarēju ieraudzīt, un tajā brīdī mani [jau no ārpuses] ieslēdza dzīvoklī."
Anastasijai nozagti 2000 eiro, kā arī divas kolekcijas monētas 150 eiro vērtībā un dokumenti.
Sieviete stāsta, ka kaimiņam no blakus kāpņutelpas esot “actiņa” ar kameru, tādējādi zagļa fotogrāfijas jau nodotas policijai.
Video materiāli rāda, ka vīrietis neizvēlējās konkrētu mērķi – viņš pārbaudījis vairākas dzīvokļa durvis, meklējot, kur atslēgas atstātas slēdzenē.
Valsts policijā norāda, ka tiek skaidrota vīrieša identitāte un atrašanās vieta.
Statistika parāda, ka pērn Latvijā reģistrēts 968 mājokļu zādzību gadījumi – lielākais skaits pēdējo četru gadu laikā. Šī gada pirmajos sešos mēnešos fiksētas 332 šādas zādzības, kas ir par 145 mazāk nekā tajā pašā periodā gadu iepriekš.