Vietējie iedzīvotāji šokēti par baiso slepkavību Daugavpilī - jaunam vīrietim desmitiem durtu brūču
Vietējie iedzīvotāji pauduši sašutumu par baiso slepkavību Daugavpilī, kas pilsētu pāršalca aizvadītajā nedēļā, 28. augustā - jau ziņots, ka kādā pļavā tika atrasts 31 gadu veca vīrieša līķis ar vairāk nekā 70 durtām brūcēm.
Valsts policija ziņojumu par atrasto līķi Višķu ielā saņēma 28. augusta rītā, plkst. 6.31. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrojās, ka slepkavība paveikta ar sevišķu brutalitāti - vīrieša ķermeni klāja ne mazāk kā 70 dūrienu pēdas krūšu, muguras un vēdera apvidū. Bojāgājušā ķermenis bija tik ļoti sakropļots, ka sākotnēji nebija iespējams noskaidrot viņa identitāti, tomēr pēc ekspertīzēm izdevās noteikt, ka tas ir kāds 1994. gadā dzimis vīrietis.
Veicot operatīvu darbu, policistiem dažu stundu laikā izdevās identificēt iespējamos vainīgos un viņi aizturēja divus vīriešus, kuri jau iepriekš bija nonākuši policijas redzeslokā - viens no viņiem ir 32 gadu vecs, bet otram ir tikai 22. Par mirušo vīrieti vai viņa slepkavām vietējie nemācēja teikt neko - iespējams, šīs personas tuvākajā apkārtnē nedzīvoja.
“Nezinu neko. Izlasīju “Facebook”. Redzēju, ka policija arī pie mums bija, jautāja. Bērni arī neko neredzēja. [..] Briesmīgi, protams, briesmīgi, ka tā noticis,” raidījumam "Degpunktā" norāda kāda vietējā iedzīvotāja.
“Dīvaini, ka tā. Rajons ir mierīgs, vispār bez problēmām. Bez narkomāniem kaut kādiem. Viss normāli. Pirmo reizi pa visu šo laiku [notiek kaut kas šāds]. Pats esmu šokā, kā tā,” norāda vēl kāds. Savukārt kāda sieviete norāda: “Ar suni staigājot es redzēju tikai, ka policijas divas mašīnas stāvēja. Bet tā… es nedomāju, ka tādā vietā. Man zosāda.”
Jautājot, kur atrasts vīrieša līķis, vietējie norāda uz nelielu pļavu, kur iemītas taciņas uz vietējo veikalu un autobusa pieturu. Tagad tur atstāti ziedi un svecītes. Likumsargi vēl neatklāj – vai vīrietis tieši šeit tika nogalināts, vai viņa ķermenis uz šejieni tika atvests.