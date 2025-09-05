Piektdiena būs pārsvarā saulaina un karsta
foto: Zane Bitere/LETA
Piektdiena būs pārsvarā saulaina un karsta

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Piektdien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, vietām Latgalē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23..+28 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē tā svārstīsies ap +20 grādiem.

Vējš galvenokārt lēni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem.

Rīgā darba nedēļa noslēgsies ar sausu un saulainu laiku, vējš lēni pūtīs no austrumu puses, gaisa temperatūra sasniegs +26 grādus.

Eiropas ziemeļaustrumu daļā pastiprinās anticiklons. Atmosfēras spiediens Latvijā paaugstinājies līdz 1018-1021 hektopaskālam jūras līmenī.

Laika ziņasLaikapstākļi

