Sabiedrība
Šodien 07:17
Piektdiena būs pārsvarā saulaina un karsta
Piektdien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, vietām Latgalē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23..+28 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē tā svārstīsies ap +20 grādiem.
Vējš galvenokārt lēni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem.
Rīgā darba nedēļa noslēgsies ar sausu un saulainu laiku, vējš lēni pūtīs no austrumu puses, gaisa temperatūra sasniegs +26 grādus.
Eiropas ziemeļaustrumu daļā pastiprinās anticiklons. Atmosfēras spiediens Latvijā paaugstinājies līdz 1018-1021 hektopaskālam jūras līmenī.