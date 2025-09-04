Eksperti: jo mazāk publicējam tīmeklī ar bērniem saistītu saturu, jo labāk
Jaunā mācību gada sākums sociālajos tīklos vienmēr iezīmējas ar priecīgiem vecāku ierakstiem par bērnu gaitām skolā. Tomēr speciālisti brīdina – šāds šķietami nevainīgs saturs var radīt drošības riskus, vēsta 360TV Ziņas.
Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska skaidro, ka drošības pamatprincips sociālajos tīklos ir vienkāršs – jo mazāk personiskas informācijas tiek publicēts par ģimeni un bērniem, jo drošāk. Publicējot ierakstus par mācību iestādēm, vecāki faktiski atklāj svešiniekiem bērna ikdienas maršrutus, kas var radīt iespēju ļaunprātīgām personām manipulēt ar mazāk aizsargātiem bērniem.
Eksperti norāda, ka liela nozīme ir arī sarunām ģimenē. Vecākiem ar bērniem būtu jāizrunā pamatnoteikumi – ko drīkst un ko nedrīkst atklāt svešiniekiem, kā arī kādi riski var slēpties, uzsākot saziņu ar nepazīstamiem cilvēkiem. Lai gan Latvijā nav pamata baidīties no fiziskiem uzbrukumiem, kiberdrošības speciālisti uzsver, ka publiski pieejama informācija var tikt izmantota dažādos krāpniecības nolūkos, tostarp, lai izveidotu pārliecinošākus uzbrukuma scenārijus.
Kiberdrošības eksperti atgādina – pat slēgti sociālo tīklu profili negarantē drošību. Uzlaužot kontu, pie informācijas var piekļūt svešinieki, un bieži vien tieši pazīstami cilvēki nodara bērniem pāri. Tādēļ, ja kāds sāk izteikt draudus vai demonstrē zināšanas par bērna mācību vietu, vienīgā pareizā rīcība ir nekavējoties vērsties policijā.
Arī Valsts policija aicina vecākus un bērnus atturēties no informācijas publicēšanas par bērna izglītības iestādi, klasi vai dzīvesvietu. Tāpat policija iesaka neizpaust tiešsaistē bērnu atrašanās vietu un citus ikdienas paradumus, kas varētu apdraudēt viņu drošību.