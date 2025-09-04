Cesvaines pagastā mājas cūku novietnē būs jālikvidē visas cūkas
Madonas novada Cesvaines pagastā, cūku novietnē ar 41 mājas cūku, konstatēts Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojums. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu.
Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās cūkas tiks likvidētas.
Ap ĀCM skarto novietni ir noteikta karantīnas zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Karantīnas zonā ir noteikti ierobežojumi cūku un cūku izcelsmes produktu pārvietošanai.
Šobrīd slimības ievazāšanas riski novietnēs ir īpaši augsti – vīruss atrodams vidē un to novietnē var ienest pavisam vienkārši – ar apaviem, apģērbu, inventāru, transportu.
PVD atgādina cūku turētājiem – vienīgais kā cūkas pasargāt no saslimšanas, ir stingra biodrošības prasību ievērošana.
Mazās novietnēs būtiskākais ir nepieļaut mājas cūku un tām paredzētās barības kontaktu ar savvaļas dzīvniekiem – cūkas nedrīkst laist ārā, tās nedrīkst barot ar zaļbarību, pārtikas produktu pārpalikumiem un citiem termiski neapstrādātiem augu izcelsmes produktiem. Tāpat nedrīkst lietot pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki. Lai vīrusu novietnē neienestu ar apaviem, pie ieejas cūku novietnē tie ir jānomaina un jādezinficē.
Šis šogad ir jau devītais ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnēs Latvijā.