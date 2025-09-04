Puma Igaunijas mežos netālu no Latvijas robežas: "Raptors park" skaidro situāciju ar dzīvniekiem
No pumu audzētavas Latvijā neviens dzīvnieks nav aizklīdis, norādīja mini zoo "Raptors park" pārstāve, komentējot Igaunijas Dzīvnieku aizsardzības biedrības ziņoto, ka valsts dienvidaustrumu mežos netālu no Latvijas robežas pamanīta puma.
Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) komunikācijas speciāliste Ilze Reinika skaidroja, ka mini zoo "Raptors park" Augšdaugavas novada Demenes pagastā ir oficiāli reģistrēta vieta, kurā atļauts turēt un pavairot pumas, un viena no tām ir pārdota pircējam Igaunijā.
Otra vieta, kur Latvijā ir skatāmas pumas, ir Rīgas Zooloģiskais dārzs, kur šie dzīvnieki netiek pavairoti, skaidroja DAP.
"Raptors park" pārstāve apstiprināja, ka visas sešas viņu mini zoo esošās pumas ir uz vietas un nav izbēgušas. Viņi zinot, ka arī šogad pircējam Igaunijā pārdotajai pumai klājoties labi, par ko viņi pārliecinājušies videoierakstā.
Kā vēstīts, Igaunijas Dzīvnieku aizsardzības biedrība saņēmusi ziņojumu, ka valsts dienvidaustrumu mežos netālu no Latvijas robežas pamanīta puma, trešdien vēstīja laikraksts "Postimees".
Kā pastāstīja Igaunijas Dzīvnieku aizsardzības biedrības sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja Geita Karurahu, dzīvnieku mežā augusta beigās redzējuši vairāki cilvēki, taču nevienam vēl nav izdevies to nofotografēt. Par notikušo informēts arī Igaunijas Vides departaments.
Puma pamanīta Veru apriņķa Reuges pagastā.
Karurahu gan atzinusi, ka tas varētu būt arī liels kaķis un ka jau iepriekš ir bijuši kļūdaini ziņojumi par eksotiskiem dzīvniekiem. Tomēr pastāv arī iespēja, ka Igaunijā varētu parādīties pumas, jo tās tiek audzētas Latvijā.
"Jā, tiešām ir bijuši gadījumi, kad kaķis tika sajaukts ar tīģeri, taču vienīgā Sāremā zoodārzā dzīvojošā puma atceļojusi no Latvijas fermas, kur tās tiek audzētas. Pilnīgi iespējams, ka kāds dzīvnieks, piemēram, aizbēdzis no šīs fermas," pieļāva Karurahu.
Puma, kas dzīvo privātajā zoodārzā Sāremā, uz Igauniju atvesta šā gada sākumā un tika atklāta Igaunijas Vides departamenta un Nodokļu un muitas departamenta kopīgas pārbaudes laikā.
Īpašniekam, kurš dzīvnieku iegādājās Latvijā, nebija nepieciešamo dokumentu, lai ievestu Igaunijā Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām sarakstā iekļautu dzīvnieku. Turklāt nebija arī izcelsmes valsts veterinārā dienesta izsniegta veselības sertifikāta, raksta "Postimees".
Tas, kurš Igaunijā pamanījis pumu, tiek aicināts nekavējoties ziņot Vides departamentam vai Dzīvnieku aizsardzības biedrībai.