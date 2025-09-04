Valmierā, Purva ielā, 3. septembra vakarā daudzdzīvokļu mājā izcēlās ugunsgrēks. No ēkas tika evakuēti 15 cilvēki, tostarp četri bērni, viena persona nogādāta medicīnas iestādē. Noskaidrots, ka dzīvokļa iemītnieks, 1958. gadā dzimis vīrietis, tīši aizdedzinājis dīvānu.
Valmierā vīrietis aizdedzina dīvānu, izraisot daudzdzīvokļu mājā ugunsgrēku; viena persona nogādāta slimnīcā
Valmierā, Purva ielā, 3. septembra vakarā daudzdzīvokļu mājā izcēlās ugunsgrēks. No ēkas tika evakuēti 15 cilvēki, tostarp četri bērni, viena persona nogādāta medicīnas iestādē. Noskaidrots, ka dzīvokļa iemītnieks, 1958. gadā dzimis vīrietis, tīši aizdedzinājis dīvānu. Par notikušo sākts kriminālprocess, un vīrietis ir aizturēts.
Vakar, 3. septembrī, ap plkst. 19.42 Valmierā, Purva ielā, tika saņemta informācija par ugunsgrēku daudzdzīvokļu mājā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vienā no dzīvokļiem aizdedzies dīvāns, kā rezultātā radies spēcīgs sadūmojums.
No ēkas evakuēti 15 cilvēki, tostarp četri bērni. Viena persona nogādāta medicīnas iestādē.
Noskaidrots, ka dzīvokļa iemītnieks, 1958. gadā dzimis vīrietis, nenoskaidrotu iemeslu dēļ tīši aizdedzinājis dzīvoklī esošo dīvānu. Pats vīrietis pieteicis notikušo, taču savu rīcību paskaidrot nevarēja.
Par notikušo policijā ir sākts kriminālprocess, un tiek skaidroti ugunsgrēka apstākļi. 1958. gadā dzimušais vīrietis ir aizturēts.