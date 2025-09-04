Dažviet Latvijā stipri līst un dārd pērkons
Agrā ceturtdienas rītā vietām valsts austrumu pusē līst, dažviet Vidzemē līst stipri un dārd pērkons, valsts lielākajā daļā dūmakas un miglas dēļ ir pasliktināta redzamība, liecina meteoroloģiskā informācija.
Pēdējās stundās pērkona negaiss pārvietojās no Sēlijas uz Vidzemes augstieni, tālāk tas virzās uz Alūksnes augstieni. Lietus turpinās arī vietām citviet Vidzemē un Sēlijā, lietus mākoņi var veidoties arī Latgalē.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem sliktākā redzamība plkst.5 bija 130 metri Ainažos un 230 metri Rucavā. Gaisa temperatūra tobrīd bija no +10,3 grādiem Stendē līdz +17,9 grādiem Madonā.
Debesis pārsvarā mākoņainas, vietām tās skaidrojas. Valda lēns vējš un bezvējš. Gaisa kvalitāte galvenokārt ļoti laba.
Rīgā bezvējš, gaisa temperatūra +15..+17 grādi, debesis pārsvarā mākoņainas, vietām migla.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +19,3 grādiem Ventspilī līdz +26,0 grādiem Daugavpilī.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 3. septembrī bija +36..+38 grādi Spānijā, Grieķijā, Ziemeļmaķedonijā, Bulgārijā, Rumānijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu +1 grāds Alpu kalnos un -2 grādi Krievijas ziemeļos.