Par braukšanu ar motorizētu airu laivu Gaujas Nacionālajā parkā tūristiem draud 1000 eiro sods
Par braukšanu ar motorizētu airu laivu Gaujā Nacionālā parkā teritorijā tūristiem draud 1000 eiro sods, informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) komunikācijas speciāliste Ilze Reinika.
Nesen DAP valsts vides inspektors Gaujā aizturēja tūristus, kas ar motorizētu airu laivu brauca no Valmieras uz Gaujas ieteku jūrā. Par pārkāpumu sākts administratīvais process, likums par šādu pārkāpumu paredz sodu līdz pat 1000 eiro.
Reinika skaidro, ka Gaujas Nacionālā parka likumā kā izņēmums, kurā atļauts pārvietoties ar motorizētiem transportlīdzekļiem, minēts vienīgi Ungura ezers. Tāpat pārvietošanās aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldības iestādēm, kuru darbība saistīta ar teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu, glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu.
DAP vērš uzmanību, ka atsevišķu teritoriju izmantošanu nereti nosaka ne tikai likums, bet arī individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas daudz specifiskāk definē konkrētās teritorijas ierobežojumus. Piemēram, Gaujas Nacionālā parka izmantošanas noteikumus nosaka gan Gaujas Nacionālā parka likums, gan Gaujas Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Atpūtniekiem jāiepazīstas un jāievēro tie abi.
Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere skaidro, ka laivošana visaktīvāk notiek vasarā un rudenī. Tai līdzi seko arī DAP valsts vides inspektori, un nereti konstatē pārkāpumus, kad laivotāji pretēji likumā noteiktajam tomēr pārvietojas pa Gauju ar motorizētiem ūdenstransporta līdzekļiem. Šāds transports parkā ir aizliegts, jo rada būtisku traucējumu dabas procesiem un apmeklētāju mierpilnai atpūtai. Proti, dzinēju radītais troksnis, ūdens piesārņojums un viļņošana apdraud ūdensputnus, ūdeņu ekosistēmu un izjauc dabisko līdzsvaru.
Tādēļ DAP aicina ikvienu, kas plāno atpūtu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, iepazīties ar spēkā esošajiem noteikumiem, kas ietver arī laivošanas, teltsvietu, ugunskuru nosacījumus, lai atpūta būtu atbildīga un saskaņā ar dabu.