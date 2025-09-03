Siliņa: Latvijas drošība ir cieši saistīta ar Ukrainas uzvaru karā
Baltijas un Ziemeļvalstis ir vienotas atbalstā Ukrainai, trešdien uzsvēra Latvijas premjere Evika Siliņa (JV), piedaloties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NB8) līderu sanāksmē kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Kā pavēstīja Ministru prezidentes komunikācijas padomniece Anna Ūdre, Siliņa sanāksmē uzsvērusi, ka ir svarīgi būt vienotiem un konsekventi atbalstīt Zelenski un Eiropas drošību. "Spriedām par nākamajiem soļiem, lai nodrošinātu taisnīgu un noturīgu mieru," teikusi Siliņa.
Ministru prezidente uzsvērusi, ka šobrīd ir svarīgi gan turpināt stiprināt Ukrainas bruņotos spēkus un militāro industriju, gan vienlaikus ieguldīt mūsu pašu aizsardzības spēju un industrijas attīstībā.
Siliņa atgādinājusi, ka Latvija vienmēr ir bijusi starp aktīvākajām Ukrainas atbalstītājām. "Šobrīd nevaram vilcināties. Ieroču piegādēm jābūt ātrām, sankcijām - stingrām, un atbalstam - nepārprotami skaidram. Mūsu drošība ir cieši saistīta ar Ukrainas spēju uzvarēt šajā karā," sacījusi Ministru prezidente.
Sanāksmes noslēgumā NB8 valstu līderi publicēja kopīgu paziņojumu, kurā uzsvēra apņemšanos pastiprināt militāro palīdzību Ukrainai, tostarp paātrinot ieroču, munīcijas un pretgaisa aizsardzības sistēmu piegādes. Tika pausts atbalsts jaunajai PURL iniciatīvai, kas paredz finansējumu prioritāriem ASV ieročiem Ukrainas vajadzībām.
NB8 līderu kopējā paziņojumā tika pausta apņēmība izstrādāt noturīgas drošības garantijas Ukrainai ciešā sadarbībā ar ASV, Eiropas un citiem partneriem. Tāpat līderi akcentēja nepieciešamību pastiprināt sankcijas pret Krieviju un novērst to apiešanu trešajās valstīs. Sanāksmes dalībnieki arī bija vienisprātis, ka kopīga un mērķtiecīga rīcība no Eiropas un ASV puses ir būtiska, lai apturētu Krievijas kara ekonomiku.
Šī bija pirmā klātienes NB8 valstu līderu sanāksme Dānijas prezidentūras laikā šajā sadarbības formātā.
Dānija šogad ir prezidējošā valsts Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības formātā, kas apvieno Latviju, Dāniju, Igauniju, Islandi, Lietuvu, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju. Šī būs pirmā NB8 valstu līderu tikšanās klātienē Dānijas prezidentūras laikā.