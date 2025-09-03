Latvijas Ārstu biedrība aicina palielināt veselības aprūpes finansējumu līdz 6% no IKP
Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) uzsver, ka "veselības aprūpei jāparedz vismaz 6% no IKP," to otrdien pauda LĀB pārstāvji, tiekoties ar veselības ministru Hosamu Abu Meri (JV).
Šodien notika Latvijas Ārstu biedrības valdes pārstāvju un veselības ministra Hosama Abu Meri tikšanās, kurā pārrunāti vairāki nozīmīgi jautājumi par veselības nozares nākotni un attīstību, tai skaitā par 2026. gada veselības aprūpes budžetu, profesionālās disciplināratbildības sistēmas attīstība un LĀB loma tajā, kā arī turpmāko LĀB un Veselības ministrijas sadarbības modeli.
LĀB pārstāvji un ministrs bija vienisprātis, ka veselības aprūpei nepieciešams lielāks finansējums, jo tā ir cieši saistīta ne tikai ar iedzīvotāju veselību, bet arī ar demogrāfijas un valsts drošības jautājumiem.
Veselības aprūpei joprojām tiek novirzīti vien aptuveni 4% no IKP un mazāk nekā 12% no valsts konsolidētā budžeta, kas būtiski atpaliek no starptautiskajām rekomendācijām. LĀB uzsver, ka demokrātiskā un sociāli atbildīgā sabiedrībā veselībai jāparedz vismaz 6% no IKP jeb 13–14% no valsts budžeta.
Latvijā rindas pie ārstiem un uz izmeklējumiem jau šobrīd ir vairāku mēnešu garas, kvotas analīzēm un konsultācijām izsīkst vēl pirms gada beigām, un šāda situācija, pēc LĀB domām, nav pieļaujama. LĀB atzīmē, ka cilvēkresursi ir svarīgi un algas ir jāceļ tiem, kur ir vislielākais trūkums un nepieciešamība , tās ir māsas un jaunākais medicīniskais personāls.
“Veselības aprūpei nepieciešams stabils, prognozējams un adekvāts finansējums, taisnīgi tarifi un atalgojums, kā arī kvalitatīvs un pieejams veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājums visiem iedzīvotājiem. Detalizētu viedokli par nākamā gada budžetu Latvijas Ārstu biedrība sniegs nākamajā nedēļā”, skaidro Latvijas Ārstu biedrības prezidenta pienākumu izpildītājs Māris Pļaviņš.
Tikšanās laikā tika apspriesta arī ārstu profesionālās un disciplinārās atbildības sistēmas maiņa. Pašreizējais regulējums, kurā Veselības inspekcija administratīvos sodus piemēro par pārkāpumiem ārstniecības procesā, raksturīgs tikai postpadomju valstīm. LĀB un ministrs bija vienisprātis, ka šī sistēma ir novecojusi un jāpārveido, lai ārstu profesionālās kļūdas un ētikas jautājumus vērtētu paši nozares profesionāļi LĀB ietvaros. Tas tiks iestrādāts normatīvajos aktos, un ministrs solīja rast nepieciešamo finansējumu procesa nodrošināšanai.
LĀB un Veselības ministrija vienojās par regulārām tikšanās reizēm, lai turpinātu viedokļu apmaiņu un sekmīgāk virzītu nozares attīstības jautājumus. Nākamā tikšanās paredzēta gada nogalē.