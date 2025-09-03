Būvniecības valsts kontroles birojs: neapsekoto izglītības iestāžu skaits ir satraucošs
Sākoties jaunajam mācību gadam, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir identificējis 956 izglītības iestādes visā Latvijā - pirmsskolas, skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas -, kurām vēl nav veikta obligātā periodiskā tehniskā apsekošana (PTA), informēja BVKB.
Ēku īpašniekiem šī apsekošana jānodrošina reizi desmit gados, tāpēc BVKB aicina attiecīgās izglītības iestādes veikt apsekošanu bez kavēšanās.
BVKB direktore Baiba Vītoliņa uzsver, ka neapsekoto izglītības iestāžu skaits ir satraucošs, īpaši, ja ņem vērā gan vairākkārtējos Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) atgādinājumus un brīdinājumus, gan faktu, ka jau gandrīz gads ir pagājis kopš 2024.gada 31.oktobra, kad apsekošanai bija jābūt paveiktai un reģistrētai BIS.
Tādēļ BVKB aicina pašvaldības, kas visbiežāk ir skolu īpašnieces, bez kavēšanās nodrošināt skolu ēku periodisko tehnisko apsekošanu. Tāpat BVKB aicina arī skolu personālu un vecākus interesēties par to, vai ēkas īpašnieks savu pienākumu ir izpildījis.
Periodiskā tehniskā apsekošana ir ēkas faktiskā stāvokļa izvērtēšana, lai pārliecinātos par tās izmantošanas drošumu, skaidro BVKB. Šo darbu veic sertificēti būvspeciālisti, kuriem ir specifiskas zināšanas un sertifikāts arhitektūras, konstrukciju projektēšanas, ugunsdrošības, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā. Latvijā šobrīd ir 3203 būvspeciālisti, kuri var veikt periodisko tehnisko apsekošanu.
Vienlaikus Vītoliņa norāda - tas, ka ēkai nav veikta periodiskā tehniskā apsekošana nenozīmē, ka ēka ir kritiskā stāvoklī, bet gan to, ka ēkas īpašnieks nav informēts par savas ēkas tehnisko stāvokli un iespējamajiem veicamajiem pasākumiem, lai to uzlabotu.
Neskatoties uz lielo izglītības iestāžu ēku skaitu, kurām nav veikta periodiskā tehniskā apsekošana, BVKB informē, ka ir vērojama arī pozitīva tendence - pēdējā gada laikā ir būtiski pieaudzis veikto periodisko tehnisko apsekošanu skaits. Ja 2024.gada augusta beigās apsekošana bija veikta 527 jeb 27% izglītības iestāžu ēkām, tad 2025.gada augustā - jau 1040 jeb 52% izglītības iestāžu ēkām. Progress panākts, pateicoties BIS ieviestajai automātisko atgādinājumu funkcionalitātei un BVKB uzraudzībai periodiskās tehniskās apsekošanas kontrolē, kas veicinājis straujāku periodiskās tehniskās apsekošanas veikšanu ēkām.
Vērtējot BVKB rīcībā esošos BIS datus, visaktīvāk un apzinīgāk pienākumu nodrošināt izglītības iestāžu ēku periodisko tehnisko apsekošanu ir veikuši Ventspils pilsētas (PTA ir veikta 92% ēku), Ropažu novada (85%), kā arī Salaspils novada (82%) ēku īpašnieki, bet viskūtrākā pienākuma izpilde ir Krāslavas novadā (6%) un Balvu novadā (9%). Rīgas administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestāžu ēkām periodiskā apsekošana ir veikta 44% ēku.
BVKB atgādina - par trešās grupas publisku ēku neapsekošanu paredzēta administratīvā atbildība - brīdinājums vai naudas sods līdz 125 eiro fiziskām personām un līdz 500 eiro juridiskām personām.