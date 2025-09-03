Vietām Latgalē un Vidzemes austrumos gaidāms lietus un pērkona negaiss.
Sabiedrība
Šodien 14:34
Ceturtdien naktī un no rīta vietām stipri līs un gaidāms pērkona negaiss
Ceturtdien naktī un no rīta Latvijas austrumu daļā daudzviet īslaicīgi līs, vietām Latgalē, Sēlijā un Vidzemē iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Visā valstī gaidāms lēns vējš un bezvējš, daudzviet veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +12..+17 grādiem, dažviet Rietumlatvijā - līdz +10 grādiem.
Diena saulainākā būs Kurzemē. Vietām Latgalē un Vidzemes austrumos gaidāms lietus un pērkona negaiss. Vējš pārsvarā saglabāsies lēns, gaisa temperatūra sasniegs +20..+25 grādus.
Rīgā 4.septembrī nav gaidāmi nokrišņi, naktī un agrā rītā var sabiezēt migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī būs +16 grādi, pēcpusdienā saule gaisu sasildīs līdz +24 grādiem.