Spēlējot tikai reizi pusgadā, Ķekavas iedzīvotājs laimē 100 000 eiro Simtgades loterijā
Augusta beigās 35 gadus vecs vīrietis no Ķekavas, kurš strādā informācijas tehnoloģiju nozarē, laimēja 100 000 eiro Simtgades loterijā. Lai arī viņš piedalās momentloterijās tikai divreiz gadā, šoreiz veiksme viņu lutināja ar iespaidīgu laimestu.
Laimētājs stāsta, ka apmēram reizi pusgadā viņš savā spēles kontā ieskaita 20 līdz 25 eiro, lai piedalītos dažādās momentloterijās, tādējādi ieguldot nelielas summas, cerot uz laimestu. "Atvēru savu spēles kontu un redzēju, ka pēdējo reizi biju piedalījies vēl decembrī. Nolēmu uzspēlēt. Tik bieži es varu atļauties ieguldīt 20 eiro loterijas biļetēs, ar domu, ka varbūt izkrīt kāds laimests," viņš stāsta.
Agrāk vīrietis labprāt izvēlējās loteriju Bagāts, jo kāds viņa kolēģis tajā bija laimējis nelielu summu, taču kopš Bagātsvairs nav pieejams, viņš izvēlas loterijas pēc nejaušības principa. Arī šoreiz viņš iegādājies dažas biļetes, divās no tām atklājot 10 eiro laimestus. Par šo summu viņš vēlreiz iegādājās 4 biļetes uz Simtgades loteriju.
Laimētājs norāda, ka viņš nejauši izvēlējās tieši Simtgades loteriju un pat nenojauta, ka no laimesta nebūs jānomaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. "Nebija tā, ka es mērķtiecīgi gribēju spēlēt Simtgades loteriju. Par to, ka no laimesta nebūs jāmaksā nodoklis, uzzināju tikai pēc ziņas par lielo laimestu. Var teikt, ka izvēle bija nejauša," viņš piebilst.
Kad viņš atvēra pēdējo biļeti, viņa pirmā reakcija bija šokējoša: "Mana pirmā doma bija - kas, pie velna, tas ir?!" Viņš turpināja: "Lasu: viens, nulle un vēl četras nulles! Nodomāju - kas notiek?!" Sākotnēji viņa dzīvesbiedre bija skeptiska, taču viņš viņai nosūtīja ekrānšāviņu, lai pierādītu laimestu. Tāpat viņš dalījās priecīgajā ziņā arī ar tuvākajiem radiem, lai izvairītos no jautājumiem par pēkšņi iegūto naudu.
Laimēto naudu vīrietis izmantoja, lai dzēstu daļu no sava kredīta. Līdz intervijas dienai laimests jau bija saņemts kontā un pārskaitīts uz banku. "Visu kredītu nesanāca nodzēst, bet tas ir liels atslogs. Daļu laimesta atstāju arī sevis palutināšanai, iespējams, aizbrauksim kaut kur ceļojumā," viņš saka, piebilstot, ka galvenais bija saglabāt atmiņas par šo laimestu, uzņemot ekrānšāviņu ar lielo summu kontā.