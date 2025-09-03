“Tagad garša būs rūgtāka” - viedokļu līderi vērtē “Valmiermuižas alus” lēmumu pievienoties “Cēsu alum”
Vakar, 2. septembrī, tika paziņots, ka SIA “Valmiermuižas alus”, sasniedzot labākos rezultātus uzņēmuma vēsturē un apgrozījumam pirmo reizi pārsniedzot 10 miljonus eiro, pievienosies lielākajam un pieredzējušākajam alus ražotājam Latvijā – AS “Cēsu alus”. Vienlaikus uzņēmums sola turpināt alus brūvēšanu Valmiermuižā un attīstīt zīmola eksportu.
Ziņa izraisījusi plašu sabiedrības rezonansi sociālajos tīklos, kur daudzi viedokļu līderi un lietotāji nav slēpuši vilšanos.
NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts raksta: “Dzerot Valmiermuižas alu, tagad garša būs rūgtāka”, bet zivju pārstrādes uzņēmuma SIA „Karavela” līdzīpašnieks Andris Bite piebilst: “Žēl, kārtējais.. @valmiermuiza.”
Bokseris Kristaps Zutis emocionāli rezumē: “Ar Dievu Valmiermuiža, bija daudz jauku vakaru. Mums vēl palicis ir Brālis, ja?” Savukārt Andris Balodis ironizē: “Drīzumā Valmiermuiža pintes izmēra skārda bundžās ar folija cepurīti.”
Plašākā tirgus kontekstā Vilhelms Meisters atgādina, ka līdzīgas pārmaiņas jau piedzīvojuši citi zīmoli: “Bauskas alu nopirka Cido, Madonas alu nopirka Cido, Piebalgas alu nopirka Cēsu Alus. Tādā ziņā – Valmiermuiža ir ļoti loģisks turpinājums šim stāstam.”
Savukārt kāds “X” lietotājs salīdzina notikušo ar “paralēlo realitāti, kur Gobzems kļuva par premjeru”.
Tomēr netrūkst arī pozitīvāku vērtējumu – piemēram, Jānis Butāns kā Cēsu alus mazākuma akcionārs norāda, ka ir priecīgs par spēku apvienošanu, taču vienlaikus aicina valdību krasi mainīt uzņēmējdarbības vidi, lai tā kļūtu draudzīgāka mazajiem ražotājiem.
