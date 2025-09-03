Vai Satversmē jānostiprina divu dzimumu esamība? Tiesībsarga birojs tam neredz pamatojuma
Tiesībsarga birojs paziņojis, ka šobrīd nepastāv juridiska vai sociāla nepieciešamība grozīt Satversmi, lai tajā noteiktu, ka pastāv tikai divi dzimumi.
Kā teikts Tiesībsarga biroja sagatavotajā vēstulē, grozījumu anotācijā nav sniegts pietiekams pamatojums, kāpēc tie būtu nepieciešami, īpaši ņemot vērā, ka galvenais arguments ir saistīts ar bērnu izglītību, kas būtu risināms ar speciāliem izglītības normatīvajiem aktiem, nevis Satversmes līmenī.
Tiek arī uzsvērts, ka šāds regulējums var nonākt pretrunā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, kurā ir atzīts, ka informācijas ierobežošana par viendzimuma attiecībām vai dzimumidentitāti nav savienojama ar demokrātiskas sabiedrības principiem. Tiesībsargs atsaucas uz konkrētām lietām, kurās tiesa ir norādījusi, ka šāda ierobežošana veicina homofobiju un aizspriedumus, nevis aizsargā sabiedrības intereses.
Atzinumā arī tiek norādīts, ka likumprojekta anotācijā nav veikts samērīguma izvērtējums - nav analizēts, cik lielā mērā šāds ierobežojums skartu personas tiesības un vai tas būtu nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā. Tiesībsargs uzsver, ka likumdevējam ir pienākums pamatot ierobežojumu ar konkrētiem, zinātniski pamatotiem argumentiem, nevis abstraktiem apgalvojumiem.
Noslēgumā tiesībsargs aicina Saeimu rīkoties cieņpilni un konstruktīvi, apzinoties, ka šādi jautājumi var polarizēt sabiedrību un veicināt neiecietību pret minoritātēm. Tiek uzsvērta politiķu atbildība par to, kā viņu lēmumi ietekmē sabiedrības locekļu tiesības.
Iepriekš atzinumā Juridiskajai komisijai arī Tieslietu ministrija (TM) norādījusi, ka nav nepieciešams grozīt Satversmi, lai tajā nostiprinātu, ka Latvijā pastāv tikai divi dzimumi un ka valsts neatbalsta mākslīgi veidotu dzimšu izplatību, atzinumā. Kā teikts TM sagatavotajā vēstulē, šādu mērķi iespējams sasniegt, izmantojot jau esošo tiesisko regulējumu, īpaši izglītības jomā.
Izglītības likums jau tagad paredz, ka izglītības saturs veidojams atbilstoši Satversmē ietvertajām vērtībām, un izglītības iestādēm ir pienākums aizsargāt izglītojamos no informācijas un materiāliem, kas neatbilst šo vērtību nodrošināšanai.
Tieslietu ministrija arī norāda, ka Satversmes grozīšana ir izņēmuma gadījums, kas jāizmanto tikai tad, kad nav iespējams sasniegt mērķi ar zemāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem, jo konstitūcijas stabilitāte ir būtiska tās rakstura iezīme. Tādējādi ministrija uzskata, ka likumprojekts nav juridiski pamatots un nav nepieciešams.