Radusies absurda situācija: skolēniem pusdienas jāpērk, izmantojot QR kodus, bet telefonu aizlieguma dēļ kodi mājās jāizprintē
Vairāki vecāki sūdzējušies par absurdu situāciju, kas izveidojusies skolās - piektajās un sestajās klasēs skolēniem pusdienas jāpērk, izmantojot QR kodus, bet telefona aizlieguma dēļ tie jānes izdrukāti uz papīra, vēsta "360TV Ziņas".
Skolās ieviestais telefonu aizliegums raisījis pretrunīgas sajūtas vecāku vidū. No vienas puses, tas palīdz bērniem vairāk koncentrēties mācību procesam un mazāk kavēties ar sociālajiem tīkliem, taču ikdienā parādās arī neparedzētas problēmas.
Piektajās un sestajās klasēs skolēniem pusdienas jāpērk, izmantojot QR kodus, bet bez telefona tie jānes izdrukāti uz papīra. Vecāki satraucas, ka bērni papīrīti var aizmirst mājās vai pazaudēt, tomēr skolu vadība sola, ka bērni bez pusdienām nepaliks, jo pie audzinātājiem tiek glabāti papildu eksemplāri.
Direktori uzsver, ka aizlieguma galvenais mērķis ir nepieļaut, lai telefoni kļūtu par traucēkli mācībās. Ja noteikumi tiek pārkāpti, skolotāji telefonu nodod lietvedībā un tālāko risina skolas vadība kopā ar vecākiem. Tādējādi vecākiem pašiem jāierodas pakaļ bērna tālrunim, kas kalpo kā papildu disciplīnas elements. Skolas pārstāvji gan atzīst, ka pārejas periodā var būt neskaidrības, taču kopumā sistēma darbojas.
Īpašu satraukumu rada jautājums par skolēniem, kuriem nepieciešamas veselības uzraudzības lietotnes. Pirmā tipa cukura diabēta pacienti ikdienā izmanto telefonus, lai sekotu līdzi glikozes līmenim ar sensoru palīdzību. Ja telefons tiek atņemts, šo procesu jāuzrauga skolotājiem un medmāsai, kuri zina, kā reaģēt, ja signāls paziņo par pārāk augstu vai zemu cukura līmeni. Skolas medmāsa nepieciešamības gadījumā var ievadīt insulīnu un palīdzēt bērnam regulēt devu, taču vecāki uzskata, ka tā tomēr nav tik droša sistēma kā nepārtraukts monitorings ar telefonu.
Vienlaikus pedagogu novērojumi rāda, ka telefona aizliegums arī sniedz pozitīvas sekas – bērni vairāk laika pavada ārā un aktīvāk iesaistās skolas dzīvē.
Direktori norāda, ka jautājumus iespējams risināt sarunu ceļā, iesaistot vecākus un audzinātājus, un pārliecina, ka nevienam bērnam netiks atstāta bezpalīdzības sajūta. Telefona liegums līdz ar to kļūst par diskusiju tēmu, kur satiekas mācību kvalitātes, drošības un ikdienas ērtību intereses.
