Aicina doties naksnīgā pārgājienā pa Pilssalu Jelgavā
Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs 13. septembrī organizē vakara pārgājienu pa Pilssalu Jelgavā. Ekskursija Lielupes palienes pļavās “Nakts lukturīšu pārgājiens Pilssalā” kopā ar Eināru Nordmani sāksies plkst. 21.
Pārgājiens ilgs trīs stundas. Tā laikā dalībniekiem tiks pastāstīti dažādi fakti par salā mītošajiem savvaļas zirgiem, kā arī par retajām augu un putnu sugām.
Organizatori iesaka pārgājienā līdzi ņemt lukturīti, lai tumsā būtu vieglāk saskatīt visu interesanto, kā arī, dodoties pārgājienā, izvēlēties piemērotu apģērbu un apavus.
Lielupes palienes pļavas ir dabīgās pļavas, kur zāle netiek pļauta, bet to nogana zirgi. Tās ir bagātas ar dažādām augu un dzīvnieku sugām, tostarp arī odiem un dunduriem.
Ekskursijas sākums un noslēgums paredzēts pie Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāzes, Pilssalas ielā 5. Dalības maksa – 3 eiro, bet pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas. Dalībnieku skaits ekskursijā ir ierobežots, tāpēc iesaka reģistrēties savlaicīgi. Vairāk informāciju meklē šeit.