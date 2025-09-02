Plānots uzlabot asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti
Labklājības ministrija publiskajā apspriešanā izsludinājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumu personām ar invaliditāti, kas paredz labvēlīgākus nosacījumus atkārtota asistenta pakalpojuma pieprasīšanas gadījumā.
Tādējādi plānots mazināt risku, ka kādu laiku šo pakalpojumu var nesaņemt.
Ir plānots arī pilnveidot prasības asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai cilvēkiem, kuri apmeklē dienas aprūpes centru vai specializēto darbnīcu. Grozījumi paredz precīzākus nosacījumus asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai situācijās, ja cilvēks ar invaliditāti ir darba tiesiskajās attiecībās vai ir dienas aprūpes centra vai specializētās darbnīcas pakalpojuma saņēmējs, bet asistenta pakalpojums netiek izmantots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim.
Tāpat paredzēts precizēt asistenta atbalsta intensitātes koeficienta noteikšanas nosacījumus un nepieciešamības novērtēšanas kritērijus, lai asistenta pakalpojuma apjoms tiktu noteikts precīzāk un vairāk atbilstu cilvēka ar invaliditāti vajadzībām.