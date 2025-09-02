Latgalē brālim par savas nepilngadīgās māsas seksuālu izmantošanu piemēro 14 gadu cietumsodu.
Šodien 16:03
Latgales rajona tiesa brālim par savas nepilngadīgās māsas seksuālu izmantošanu piemērojusi brīvības atņemšanu uz 14 gadiem un probācijas uzraudzību uz trīs gadiem, informēja prokuratūra.
Apsūdzētais noziegumu pastrādājis laikā no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada decembrim, būdams cietušās vecākais brālis un uzņēmies tēvišķas funkcijas, gādājot par māsu un tādējādi iemantojot autoritāti, kā arī apzinoties, ka meitene mazgadības un savas attīstības dēļ nespēj pretoties jebkādām seksuālām darbībām.
Ar savām darbībām vīrietis apdraudēja cietušās veselību, dzimumneaizskaramību un viņas normālu fizisku, garīgu un seksuālu attīstību.
Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā atzina.
Dienvidlatgales prokuratūras prokurore ar tiesas piespriesto sodu ir apmierināta un neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu.