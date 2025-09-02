Naktī Kurzemē iespējams pērkona negaiss.
Sabiedrība
Šodien 14:37
Naktī Kurzemē iespējams pērkona negaiss
Naktī uz trešdienu daudzviet Latvijas rietumu daļā īslaicīgi līs, vietām Kurzemē iespējams pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +12..+17 grādiem, valsts austrumos - līdz +8..+12 grādiem.
Septembra trešā diena gaidāma daļēji mākoņaina, vietām īslaicīgi līs, var nodārdēt pērkons. Pūtīs neliels dienvidu vējš, Kurzemē iegriezīsies rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +21..+26 grādi, dažviet Kurzemes piekrastē +19 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī iespējams īslaicīgs lietus, mākoņu daudzums būs mainīgs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, trešdienas pievakarē - mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra +16 grādi naktī un līdz +24 grādiem dienā.