Pārslodzes dēļ skolēnu ēdināšanas sistēmā “Mily” uz laiku ieviesta rinda
Norēķinu sistēmā "Mily", kas cita starpā nodrošina arī ēdināšanas pakalpojumu apmaksu skolās un bērnudārzos, liela vienlaicīgā apmeklētāju skaita dēļ ieviests īslaicīgs rindas risinājums, norādīja "Mily" pārstāvis Imants Felsbergs.
Viņš skaidroja, ka lapa strādā un sistēma darbojas rindas gaidīšanas režīmā, jo ļoti liela vienlaicīgā apmeklētāju skaita dēļ nav iespējams apkalpot visus uzreiz vienlaicīgi. Lai nodrošinātu, ka sistēma strādā stabili visiem lietotājiem, kuri ir pieslēgušies sistēmai, ir ieviests īslaicīgs rindas risinājums, ko lietotāji ierauga, pieslēdzoties sistēmai.
Pieteikšanās rinda ir ieviesta uz masveida pieteikumu reģistrēšanās laiku, lai šajā laikā nodrošinātu bērniem skolās ātru un nepārtrauktu ēdināšanas uzskaiti.
Felsbergs arī norādīja, ka, lai arī pieslēdzoties var gadīties, ka lietotāji ierauga diezgan garu gaidīšanas prognozes laiku, piemēram, vairāk nekā divas vai četras stundas, tomēr reāli rindā ir jāstāv aptuveni 2-5 minūtes.
Plānots, ka trešdien "Mily" sistēma varētu atsākt darbu ierastajā režīmā.
Kā skaidroja Rīgas pašvaldībā, vecāki septembra pirmajās dienās steidz noslēgt līgumu par bērna ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu, kā arī aktualizēt piešķirto līdzfinansējuma apmēru. Tādēļ sistēmā vērojama pārslodze.
Esot arī individuāli gadījumi, kad nepieciešams sniegt konsultāciju izglītības iestādēm un vecākiem, lai risinātu radušos situāciju par atvieglojumu piemērošanu ēdināšanas pakalpojumā.
Pašvaldībā skaidroja, ka sistēma ēdināšanas nodrošināšanai paredz, ka vecāki slēdz līgumu "Mily" sistēmā, pašvaldība nodrošina informāciju par līdzfinansējuma apmēru, ņemot vērā bērna deklarēto dzīvesvietu un sociālo statusu, bet pēc tam vecāki aktivizē līgumu norēķiniem.
Ja ir noslēgts līgums, bērns var saņemt ēdināšanu arī tad, ja kontā nav līdzekļu. Šādā gadījumā "Mily" maciņā tiek fiksēts negatīvs atlikums, kas tiek dzēsts, tiklīdz vecāki ieskaita līdzekļus kontā.
Kā ziņots, "Mily" operators no augusta sākuma ir Latvijā reģistrētā SIA "Paytegra".
2024.gada 28.decembrī Latvijas Bankas Uzraudzības komiteja izsniedza licenci "Paytegra" elektroniskās naudas iestādes darbībai. Licence paredz tiesības kompānijai emitēt elektronisko naudu un veikt maksājuma instrumenta izlaišanu.
"Paytegra" reģistrēta 2024.gada jūlijā, un kompānijas pamatkapitāls ir 350 000 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānija pieder SIA "CI2", kuras īpašnieks ar SIA "Cerus Investment" starpniecību ir Aigars Ceruss. Viņš ir arī vienīgais īpašnieks SIA "Corporate Solutions", kurai pilnībā pieder tādas kompānijas kā SIA "Corporate Systems", SIA "Corporate Consulting" un SIA "Corporate Services".