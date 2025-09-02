Rīgas apgabaltiesa palielina sodus par slepkavību un mēģinājumu izkrāpt īpašumu Saulkrastos
Rīgas apgabaltiesa piespriedusi vēl bargākus cietumsodus diviem Krievijas pilsoņiem krimināllietā par ķīlnieces sagrābšanu un nogalināšanu, mēģinot savā īpašumā iegūt dzīvokļu kompleksu "Sun Republic" Saulkrastos 3,7 miljonu eiro vērtībā, informēja prokuratūrā.
Rīgas rajona tiesa atzina divus apsūdzētos par vainīgiem minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un piesprieda viņiem brīvības atņemšanu uz 20 gadiem, kā arī piemēroja papildsodus - probācijas uzraudzību un izraidīšanu no Latvijas pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, nosakot ieceļošanas aizliegumu - attiecīgi vienam apsūdzētajam uz septiņiem gadiem un otrajam apsūdzētajam uz pieciem gadiem.
Rīgas apgabaltiesa, izskatot krimināllietu apelācijas kārtībā, atcēla Rīgas rajona tiesas spriedumu daļā par apsūdzētajiem noteikto soda mēru un noteica bargākus sodus nekā tie apsūdzētajiem tika piespriesti pirmās instances tiesā.
Vienam apsūdzētajam apelācijas instances tiesa piemēroja brīvības atņemšanu uz 24 gadiem ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem, savukārt otram apsūdzētajam - brīvības atņemšanu uz 25 gadiem ar probācijas uzraudzību uz četriem gadiem. Tāpat abiem vīriešiem pēc cietumsoda izciešanas piemērota arī izraidīšana no Latvijas ar ieceļošanas aizliegumu valstī uz astoņiem gadiem.
Kā norāda Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors Aldis Lasmanis, kurš atzīst, ka šī ir viena no sarežģītākajām krimināllietām prokurora karjerā, šos soda mērus īpašus padara tas, ka slepkavību izdevās pierādīt, neskatoties uz to, ka noslepkavotās līķi neizdevās atrast.
Jau vēstīts, ka krimināllietā divi Krievijas pilsoņi - 1956.gadā dzimušais Sergejs Aleksejevs un viņa dēls, 1984.gadā dzimušais Mihails Aleksejevs - apsūdzēti par to, ka viņi organizētā grupā ar vēl trim noskaidrotām personām, pret kurām kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, sagrābuši ķīlnieci, Baltkrievijas pilsoni, un mēģinājuši "piespiest šo personu izdarīt kādu darbību, izvirzot to par noteikumu viņas atbrīvošanai". Nepanākot cerēto, ķīlniece noslepkavota. Abiem vīriešiem apsūdzība uzrādīta arī par gatavošanos iegūt tiesības uz ķīlnieces mantu ar viltu, izmantojot uzticēšanos.
Abus vīriešus policija aizturēja 2022.gada septembrī. Viņi ir Krievijas pilsoņi, kuriem bijis bēgļu statuss Latvijā. Pārējās trīs šajā lietā iesaistītās personas ir Ukrainas pilsoņi.
2024.gada janvāra beigās Ukrainā aizturētas vēl divas personas aizdomās par Baltkrievijas pilsones sagrābšanu un nogalināšanu Saulkrastu novadā.
Kriminālprocesā, pamatojoties uz līgumu par apvienotās izmeklēšanas grupas izveidi starp Latviju un Ukrainu, notika sadarbība ar Ukrainas Nacionālo policiju, kā rezultātā par aizdomās turētajiem tika atzīti arī trīs Ukrainas pilsoņi.
Pirmstiesas kriminālprocesā noskaidrots, ka 2019.gada vasarā apsūdzētajiem radās nodoms iegūt savā īpašumā dzīvokļu kompleksa daļu par kopējo vērtību 3,7 miljoni eiro. Īstenojot noziedzīgo nodomu, apsūdzētie nolaupīja šī dzīvokļu kompleksa līdzīpašnieci - 1979.gadā dzimušo Baltkrievijas pilsoni Irinu Minvaļejevu - un lika viņai parakstīt dāvinājuma līgumu, ar kuru viņa dāvinātu dzīvokļu kompleksu "Latvijas atjaunošanas biedrībai", kuras vadītājs ir viens no vīriešiem. Minvaļejevai ticis solīts, ka viņa tiks atbrīvota, ja to izdarīs.
Sieviete pēdējo reizi bija manīta Saulkrastos, dzīvokļu kompleksa "SunRepublic" teritorijā, savulaik informēja policija.
Saprotot, ka ķīlniece vīriešu izvirzītās prasības neizpildīs, Aleksejevi nolēma viņu noslepkavot. Viņi aizveda ķīlnieci uz izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu vietu, izraka bedri un sāka viņu žņaugt. Kad iestājās ķīlnieces nāve, vīrieši viņu iemeta bedrē un apraka.
Aleksejevu rīcībā bija noslepkavotās Minvaļejevas autovadītāja apliecība un pase, un vīrieši nolēma, ka tiesības uz viņas mantu mēģinās izkrāpt - atradīs notāru, kurš izdos viltotu pilnvaru, un tādējādi viņi iegūtu tiesības uz izkrāpto mantu. Apsūdzētie vienojās ar kādu Ukrainas pilsoni par viltotās pilnvaras izgatavošanu. Pilnvara ar starptautiskā loģistikas uzņēmuma "DHL" starpniecību tika sūtīta uz Latviju, kur Valsts policija pilnvaru izņēma.
Apsūdzētie savu vainu neatzīst un apgalvo, ka apsūdzība ir "pasūtīta", politizēta un aicinoša nodarīt būtisku kaitējumu Latvijas un Ukrainas attiecībām. Sievietes līķis joprojām tiek meklēts.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka Minvaļejeva bija 2010.gadā reģistrētās SIA "Resort Investments" vienīgā īpašniece. Uzņēmums nodarbojas ar nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, kā arī starpniecību darījumos ar nekustamo īpašumu. Uzņēmums reģistrēts Saulkrastos, Ainažu ielā 23, kur atrodas dzīvojamais komplekss "Sun Republic".
"Sun Republic" kompleksā ietilpst 2,5 hektārus plaša teritorija, kurā ir izvietotas septiņas četrstāvu mājas ar 123 dzīvokļiem.
Savukārt Zemesgrāmatas informācija liecina, ka sākotnēji dzīvojamā kompleksa "Sun Republic" ēkas piederējušas SIA "Ainažu 23 un 25", kas likvidēta 2016.gadā. Savukārt "Resort Investments" 2016.gadā iegādājās 6367/14902 domājamās daļas kompleksā par 225 404 eiro un turpināja dzīvokļu tirdzniecību. 2022.gada augustā "Resort Investments" īpašumā bija 3215/14902 domājamās daļas.
Arī ēkas Ainažu ielā 25 piederējušas "Ainažu 23 un 25", Minvaļejeva kopš 2015.gada pirkusi vairākus dzīvokļus šajās ēkās, bet "Resort Investments" 2016.gadā par 294 596 eiro iegādājās 41393/95080 domājamās daļas īpašumā. 2021.gada nogalē "Resort Investments" īpašumā bija 20898/95080 domājamās daļas.
"Latvijas atjaunošanas biedrībā" viens no vadītājiem ir Mihails Aleksejevs, liecina "Firmas.lv" informācija.