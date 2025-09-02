Otrdien gaiss iesils līdz +24 grādiem
foto: LETA
Otrdien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis, nav gaidāmi nokrišņi, prognozē sinoptiķi.

Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+24 grādiem.

Rīgā mākoņu kļūs mazāk, nelīs un, pūšot lēnam līdz mērenam austrumu, dienvidaustrumu vējam, gaiss iesils līdz +22..+23 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena apgabals, no dienvidrietumiem tuvojas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens 1014-1017 hektopaskāli jūras līmenī.

