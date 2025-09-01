1. septembris 2025. gadā
1. septembrī Latvijā tiek svinēta Zinību diena.
FOTO: smaidīgi skolēni, lepni vecāki un iedvesmoti skolotāji - skolās skaisti aizvadīta Zinību diena
Šodien, 1. septembrī, tiek svinēta Zinību diena. Tā ir diena, kad skolas durvis atveras plaši, sagaidot zinātkārus skolēnus.
Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) novēl sekmīgu, iedvesmojošu un auglīgu jauno mācību gadu, aicinot ar uzticēšanos raudzīties uz skolotājiem, kuru gādībā bērni apgūs zināšanas, prasmes un vērtības. Viņa uzsver, ka 1. septembris ir īpaša diena pirmklasniekiem un viņu ģimenēm, savukārt pedagogiem tiek uzticēta atbildība izkopt skolēnu zināšanas, prasmes un vērtības.
"Ar uzticēšanos un cieņu raudzīsimies uz mūsu skolotājiem, kuru gādībā un atbildībā nodosim savus lolojumus viņu talantu, zināšanu, prasmju un vērtību izkopšanai," aicina izglītības ministre.
Melbārde salīdzina mācību gadu ar maratonu, kas prasa izturību un disciplīnu, bet noslēgumā sniedz gandarījumu.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēja Saldus tehnikumu un Kalnsētas pamatskolas Zinību dienā.
Savā apsveikumā prezidents uzsver, ka šī diena katram nozīmē jauna dzīves posma sākumu – gan tiem, kuri sēžas skolas solā, gan tiem, kas māca un atbalsta. Viņš mudina ikvienu atrast sevī zinātkāri, iejūtību un izziņas prieku, kā arī saglabāt veselīgu spītību un spēju sadarboties.