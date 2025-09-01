Ventspilī ukraiņu kopienas vārdā izplatītas skrejlapas, kurās aizstāv krievu valodu Latvijas skolās
Aculiecinieki publiskās vietās Ventspilī ievērojuši visnotaļ savādas skrejlapas. Tajās pausts, ka ukraiņu kopiena stingri iestājas pret krievu valodas izskaušanu no Latvijas skolām, jo “krievu valoda ukraiņiem ir pieejama” un bez tās “bērni paliks bez nākotnes”.
Jauns.lv uzmanību šiem drukātajiem materiāliem pievērsa kāds anonīms e-pasts, iesūtot fotogrāfijas un paužot neizpratni par šādu nostāju it kā no ukraiņu kopienas.
Skrejlapās trekniem burtiem rakstīts: “Nodrošināt ukraiņiem izglītību krievu valodā Latvijā!” Pašā augšā minēts, ka šī ir “Ukrainas diasporas iniciatīva Latvijā”, bet apakšā pievienoti dažādi logo.
To starpā – “Latvijas ukraiņu konfederācijas” logo (Viche.lv). Klāt galvenajam sauklim ar kļūdām vēl pierakstītas citas lietas, tostarp “Latvijā nav ukraiņu skolu, bet bērni no ukraiņu ģimenēm vēlas mācīties dzimtajā vai viņiem tuvinātajā valodā”.
Jauns.lv bija nodoms vērsties pie Viche.lv, lai lūgtu apstiprināt vai noliegt saikni ar šīm skrejlapām. Konfederācijas “Facebook” lapā jau gan bija ievietots paskaidrojums – Viche.lv nekādā veidā neesot saistīta ar šiem materiāliem un nosoda to izplatīšanu.
“Biedrība “VIČE” stingri norobežojas no Ventspilī izplatītajiem provokatīvajiem sludinājumiem. Šonedēļ Ventspilī tika konstatēti nezināmas izcelsmes sludinājumi, kas it kā biedrības “VIČE” vārdā aicina nodrošināt ukraiņu bērniem izglītību krievu valodā. Informējam, ka biedrība “VIČE” nekad nav izplatījusi šāda satura sludinājumus – ne Ventspilī, ne citviet Latvijā,” teikts paziņojumā.
Biedrība norāda, ka šādu rīcību uzskata par mērķtiecīgu provokāciju un biedrības nomelnošanu: “Biedrība “VIČE” vienmēr ir iestājusies un turpina iestāties par Latvijas valsts oficiālās valodas – latviešu valodas – lomu sabiedrībā, izglītībā un starpkultūru sadarbībā. Mēs pilnībā atbalstām Latvijas valsts valodas likumu, valsts izglītības politiku un kopējās nacionālās vērtības”.
Biedrības valdes priekšsēdētājs Bogdans Timkivs uzsver: “Šāda rīcība ir nekas cits kā provokācija pret mūsu biedrību, kura atbalsta Ukrainu un Ukrainas bruņotos spēkus. Mēs kategoriski nosodām šādas manipulācijas un esam jau vērsušies atbilstošajās valsts iestādēs situācijas noskaidrošanai.”
Biedrība aicina sabiedrību būt kritiski domājošai, neļauties dezinformācijai un vienmēr pārbaudīt informācijas avotus. Biedrība “VIČE” turpinās darbu pie sabiedrības saliedēšanas, izglītības un kultūras projektu veidošanas, cieši sadarbojoties ar Latvijas un Ukrainas kopienām.
