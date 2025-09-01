Novērstas tehniskās problēmas ēdināšanas atteikumu reģistrācijai E-klasē
Šorīt līdz plkst.10 E-klasē tika novērotas tehniskas problēmas ar ēdināšanas atteikumu reģistrāciju, taču kopš tā laika sistēma darbojas bez traucējumiem, informēja Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Iveta Bulāne.
No rīta vairāki vecāki sociālajos tīklos sūdzējās, ka E-klasē ir tehniskas problēmas, kas liedz sakārtot skolēnu ēdināšanas jautājumus.
Viņa skaidro, ka individuālos gadījumos iespējamas problēmas ar datu apmaiņu, kad nevar saņemt informāciju par to, vai pienākas pašvaldības līdzfinansējums. Datu nesakritība biežāk var rasties, ja mainās iestāde.
Norēķinu sistēma "Mily" ēdināšanas uzņēmuma uzdevumā nodrošina līgumu slēgšanu ar vecākiem par bezskaidras naudas norēķiniem par ēdināšanu. Vecākiem ir jāslēdz līgums "Mily" sistēmā, savukārt pašvaldība nodrošina informāciju par gadījumiem, kad pienākas 50% līdzfinansējums. Pēc tam vecāks aktivizē līgumu norēķiniem, informē Bulāne.
Ja ir noslēgts līgums, bērns var saņemt ēdināšanu arī tad, ja kontā nav līdzekļu. Šādā gadījumā "Mily" maciņā tiek fiksēts negatīvs atlikums, kas tiek dzēsts, tiklīdz vecāks ieskaita līdzekļus kontā, skaidro pašvaldībā.