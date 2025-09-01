Līdz šim kompensācijās par e-adresē nesaņemtajiem paziņojumiem izmaksāti 824 eiro
Kompensācijās par 2024. gadā e-adresē nesaņemtajiem paziņojumiem līdz šim ir izmaksāti 824,59 eiro, informēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).
Kompensācijas ir izmaksātas uz 15 administratīvo aktu pamata. Vidējā izmaksātā summa šobrīd ir 54,97 eiro.
Tostarp mazākā izmaksātā summa ir 29,02 eiro, bet lielākā izmaksātā summa ir 124,6 eiro.
Kopumā līdz šim Valsts digitālās attīstības aģentūrā (VDAA) saņemti 660 pieteikumi kompensācijām.
VARAM skaidroja, ka pieteikumi, atbilstoši to saturam, atrodas dažādās izskatīšanas procesa stadijās. Tiek iegūta informācija no citām iestādēm, kā arī pieteikumu iesniedzējiem tiek pieprasīti papildu dokumenti un informācija, papildinot sākotnējos pieteikumus. Pēc pieteikumu sākotnējās izskatīšanas, tiek sagatavoti komisijas lēmuma projekti un izskatīti VDAA un VARAM kopīgi izveidotajā administratīvajā komisijā.
Pēc lēmumu pieņemšanas komisijā, lēmumi tiek nodoti VARAM atbilstoša administratīvā akta izdošanai. Šobrīd VARAM ir izdevusi 36 administratīvos aktus par kompensācijas izmaksu vai atteikumu. Tālākai virzībai ir sagatavoti vēl 130 lēmumu projekti.
Atsevišķi lietu kategoriju izskatīšanai komisijā ir nepieciešams sagaidīt Administratīvās tiesas lēmumus, lai nodrošinātu vienveidīgu praksi attiecībā uz lēmuma izdošanas pamatojumu saturiski vienādās lietās.
Jau ziņots, ka VDAA oficiālās elektroniskās adreses sistēmas lietotājiem, kuri sistēmā nesaņēma paziņojumus par ienākušajiem ziņojumiem paredzēts atlīdzināt zaudējumus. Pieprasījumus kompensācijām iedzīvotāji var iesniegt līdz 2025.gada 11.decembrim. Pieteikumi iespējami par zaudējumiem, kas radušies no 2024. gada 29. aprīļa līdz 11.decembrim.
VDAA 2024. gada pavasarī aicināja iedzīvotājus apstiprināt portālā "Latvija.gov.lv" norādīto e-pastu, uz kuru saņem paziņojumus par e-adresē saņemtajām ziņām. Apstiprināšanas process bija nepieciešams, lai nodrošinātu "Latvija.gov.lv" esošo datu aktualitāti.
Savukārt iedzīvotāju ieraksti sociālajos tīklos liecināja, ka atsevišķos gadījumos iedzīvotāji nav pamanījuši aicinājumu apstiprināt atjaunoto e-pasta adresi, aicinājumu ignorējuši vai tehnisku iemeslu dēļ e-pasta adresi nav izdevies apstiprināt.
VDAA šā gada aprīļa beigās bija reģistrēti 594 pieprasījumi kompensācijām. VDAA pašreiz rezervētā summa kompensācijām ir līdz 150 000 eiro.